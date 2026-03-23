Fue el jugador del año, brilló con Alexis Sánchez y ahora sorprende con drástica decisión: “No estoy al 100%”

Una de las grandes figuras que tuvo el fútbol europeo dice adiós a los 38 años. Así lo confirmó Dimitri Payet, quien decidió colgar los botines en medio del escándalo que se le investiga por “violencia psicológica”.

El delantero francés brilló en la Premier League con sus tiros libres en el West Ham. Incluso llegó a ser el jugador del año en la prestigiosa competencia en la temporada 2015-2016. Pero también jugó en el Olympique Marsella donde hizo dupla con Alexis Sánchez.

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Con el nacido en Tocopilla disfrutó uno de sus mejores momentos en su carrera. “Siempre lo he dicho, con jugadores así obviamente es más fácil jugar fútbol. Es un jugador con mucha clase”, recalcó sobre el chileno.

Sin embargo, el ocaso de su carrera no fue el que muchos esperaban. Sus últimos años los pasó en el Vasco Da Gama donde fue compañero de Gary Medel. Pero tras no renovar, quedó libre y esto se extendió hasta el reciente mercado de fichajes. Por lo que decidió colgar los botines de forma definitiva.

“En vísperas de mi 39 cumpleaños (29 de marzo), anuncio oficialmente mi retirada como futbolista profesional. Hoy se cierra un capítulo de mi vida y comienza uno nuevo. El deseo de jugar siempre está, pero ahora no estoy al 100%”, confesó el francés.

La denuncia contra Dimitri Payet

El tema es que está drástica medida se da en medio del juicio que enfrenta Dimitri Payet. El ahora ex jugador enfrenta la demanda por violencia psicológica que impuso su ex pareja Larissa Natalya Ferrari.

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La abogada denunció al futbolista por el fugaz romance que vivieron mientras él estuvo en Brasil. “Estaba chantajeando emocionalmente para obtener ventaja sexual”, indicó la denuncia.

Resumen:

El delantero francés Dimitri Payet anunció su retiro oficial del fútbol profesional a los 38 años.

Payet fue elegido jugador del año en la Premier League durante la temporada 2015-2016.

El futbolista enfrenta una denuncia por violencia psicológica impuesta por su expareja Larissa Natalya Ferrari.

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