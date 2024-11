El seleccionado nacional no pudo evitar la caída del Rojo ante Newell’s y hasta pidieron su salida del equipo titular.

Independiente sufrió una dura caída en su visita al Estadio Marcelo Bielsa. El elenco de Felipe Loyola cayó por 2-1 ante Newell’s y el chileno fue foco de las críticas al otro lado de la Cordillera.

El partido del cuadro del Rojo fue de los peores del último tiempo. Si a los cinco minutos ya perdía por 1-0 con anotación de Éver Banega desde el punto penal. Luego fue Juan Manuel García en el 49’ el que puso el segundo a favor de los locales. En los descuentos Alexis Canelo logró el descuento para el Rojo.

El tema es que esta caída complica a Independiente en la clasificación a copas el n el 2025. Por lo mismo, la prensa trasandina cargó con todo contra Loyola. El medio Locoxelrojo le puso un 3,5 al ex Colo Colo.

“No recuperó, no tuvo la dinámica de otros partidos y intentó generar circuitos de juego. Su rendimiento viene en picada”, indicaron sobre el jugador que ahora fue volante central y no lateral como lo hace con Ricardo Gareca.

Lo preocupante es que aseguran que el rendimiento del Pipe dista mucho de la versión que mostró meses atrás. Incluso en el triunfo ante Gimnasia por la cuenta mínima ya recibía fuertes cuestionamientos de la parcialidad del Rojo. “No estuvo muy participativo en el circuito de juego. Si a la hora de la presión alta. Pateó un tiro libre a las nubes”, fue parte del comentario del medio citado. Lo que alarma ya que solo quedan tres fechas para el cierre de temporada.

¿Cuándo juega Independiente de Felipe Loyola?

Lo preocupante es que el equipo de Felipe Loyola ahora tiene tres partidos para cerrar la temporada 2024: el primero será ante Central Córdoba de local el próximo domingo 1 de diciembre. Luego nuevamente será dueño de casa frente a Atlético Tucumán y cierra de visita ante Boca Juniors.

Loyola recibe duras críticas por su rendimiento en Independiente

Cabe consignar que hasta la fecha, Independiente está clasificando a la Copa Sudamericana 2025 con un total de 56 unidades. Sin embargo, al quedar nueve puntos en disputa, esto podría cambiar para bien o para mal. Incluso se habla que si quedan fuera de torneos internacionales para el próximo año, el DT Julio Vaccari sería cesado de su cargo.