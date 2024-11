Mauricio Pinilla abrió el corazón y muy sincero reconoció que literalmente le tiritaron las piernas en el partido de la selección chilena contra Brasil, por los octavos de final de la Copa del Mundo 2014. Específicamente, el delantero sintió el nerviosismo antes de su tiro penal en la definición.

Pinilla ingresó en en los 87′, y en el alargue estuvo a centímetros de sentenciar la clasificación de La Roja contra el anfitrión… cómo olvidar la jugada en el palo a nada del final del tiempo agregado.

Ya en la definición por penales, Pinilla vio atajado su penal en manos de Julio César. El otrora delantero y hoy comentarista contó detalles.

“Cuando fui a tirar el penal en Brasil me tiritaban las piernas. Sí. Era un momento… casi todo el estadio pifiándote, 80 mil personas en una definición como esa. Fue la caminata hasta el punto penal, me tiritaban las piernas. Después se me pasó”, dijo Pinilla en Deportes en Agricultura.

Se defiende: no le pegó mal

Sobre la misma, el periodista Francisco Sagredo le dijo al otrora delantero que “le pegaste como la corn… muy mal”. Aunque Pini se defendió.

“Había conversado con Arturo (Vidal), y le dije que Julio César había elegido siempre los costados, y a mí se me quedó al medio. Le pegue fuerte, pero al medio, sin mucha dirección. Al medio y arriba”, expuso.

Pinilla y el palo contra Brasil: revela que le tiritaron las piernas antes de tirar el penal.

Complementó que “el nivel de nerviosismo en las piernas, había que asegurar el chancho. Por eso le pegue fuerte y al medio. Yo había visto todos los penales de Julio César y en todos se había tirado a un lado”.

“¿Quién eligió a los pateadores? No sé, yo iba fijo. Había pateado todos los penales, y habían sido goles en todos lados. Venía pateando penales desde Grosseto. Después en Palermo, Cagliari, y no había fallado ninguno”, agrega.

Respecto al peso mental de lo que había sufrido minutos antes, Pinilla sentencia que “para mí era la revancha, yo iba a buscar la revancha del gol que me quita el palo”.