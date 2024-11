Mauricio Pinilla reconoció que Lea Fernández lo hace feliz y lo vuelve loco a la vez porque no suelta nunca la pelota.

Mauricio Pinilla le tira las orejas a Leandro Fernández en U de Chile por crack y comilón: "Me vuelve medio loco"

Universidad de Chile vuelve a pelear arriba en el fútbol nacional y el Chuncho tuvo su revancha. Tras perder el título del Campeonato Nacional por dos puntos, a manos de un Colo Colo brutal en el segundo semestre, los azules se coronaron campeones de la Copa Chile.

Una de las figuras de la U durante la temporada fue el delantero Leandro Fernández. El atacante marcó y habilitó, casi siempre partícipe de las jugadas de gol en los azules. Y eso que muchas veces se le recrimina no soltar la pelota, haciendo recordar al personaje de Barrabases, El Traguilla.

Y esa fue la crítica de Mauricio Pinilla a Leandro Fernández, quien más allá de su gran importancia y calidad rompe la paciencia con mucho remate desviado o perdiendo la pelota por no ayudarse antes.

“Para mí fue bueno lo de Leandro Fernández, pero siempre me deja una interrogante: siento que siempre hace una de más y eso me vuelve medio loco de repente”, dijo Pinilla en Deportes en Agricultura.

Pinilla se queda con Zaldivia

Pinilla concluye que “en cuanto a lo numérico, tiene muy buenos números Lea Fernández, pero si me preguntas quién fue la figura de Universidad de Chile esta temporada, me quedo con lo de Mati Zaldivia”.

Lea Fernández vuelve loco a Pinilla por no soltar la pelota.

Por su parte, Cristián Caamaño manifestó que “yo hace tiempo no veía un jugador como Fernández, tan determinante en una campaña. Más de 10 goles y más de 10 asistencias es un número superlativo para un jugador que muchas veces peca de individualista”.

“Tiene sus fallos, si no no estaría en Chile, estaría en otro lado. A ratos abusa de la individualidad. Creo que después del Superclásico cambia el chip. Fueron muchas las críticas porque no hizo nada bien, pero después mete un sprint final fabuloso, asistiendo y convirtiendo. A ratos se echó el equipo al hombro”, sentenció Caamaño.