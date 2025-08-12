Independiente de Avellaneda era el equipo que Gustavo Álvarez iba a ver cuando era niño, muchísimos años antes de encontrar su camino con el de la U de Chile. Sin duda será un partido especial para él. Una opción de seguir en carrera internacional con el Romántico Viajero.

Álvarez vive su segundo año en el Centro Deportivo Azul y el tercero en suelo chileno: luego de ser campeón en Huachipato en 2023, firmó su llegada al Bulla, con el que fue vicecampeón el año pasado, además de haber ganado la Copa Chile.

También dirigió en el fútbol peruano y en el ascenso argentino. “Mientras escuchaba la pregunta revisaba mi carrera. Soy de Buenos Aires, sólo trabajé allá dos años, cuando estaba en Temperley”, manifestó el DT de Universidad de Chile en la antesala a recibir al Rojo en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Huachipato fue campeón en 2023 con Gustavo Álvarez como DT. (Javier Vergara/Photosport).

“Después estuve en el interior de Argentina, a horas en auto (de Buenos Aires). Luego, fuera del país donde llevo cinco años”, recapituló el entrenador argentino. Se refería a su estadía en Chile. También a su paso por Perú, donde estuvo en Sport Boys y Atlético Grau.

Tras eso, se situó nuevamente en Universidad de Chile. “En la U encontré cariño y respeto grande”, manifestó Gustavo Álvarez, quien junto al Bulla eliminaron a Guaraní en el playoff de la Sudamericana con un elocuente 6-3 en el marcador global.

En la previa de Independiente, Gustavo Álvarez piensa en su relación con la U de Chile

El foco de Gustavo Álvarez y todo el plantel de la U de Chile está en el juego de ida ante Independiente en una llave que será fundamental en el ánimo azul para la segunda parte de la campaña. “Todos los entrenadores pasan por instancias”, aseguró el estratego del Bulla.

“Primero son observados. Si pasa, son respetados. Y si pasan son queridos. Yo me siento respetado acá”, sentenció Álvarez, quien siente que va de camino al tercer escalón de los que detalló. Con el título del fútbol chileno seguramente podría llegar a ese paso.

La celebración de Gustavo Álvarez y su esposa luego de ganar la Copa Chile. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Eso sí, deberá competir con Coquimbo Unido. Pero ni siquiera eso altera el enfoque de Álvarez: Independiente de Avellaneda, el equipo de Julio Vaccari que llegará a Chile tras igualar sin goles frente a River Plate en condición de local