Juan José Buscalia es un conocido periodista argentino que habitualmente atiende el llamado de RedGol y esta vez lo hizo para analizar el nivel que ha ofrecido Gary Medel durante su segundo ciclo en Boca Juniors. De hecho, el Pitbull tiene los días contados en La Bombonera.

Medel corre muy desde atrás en la consideración de Fernando Gago. Por si eso fuera poco, perdió puntos con la hinchada debido a su nivel. También al comportamiento que tuvo con el juvenil Milton Delgado. Qué duda cabe, el desempeño del chileno ha estado lejos de ser bueno.

En esa misma línea fue el veredicto de Juanjo Buscalia en la conversación que tuvo con nuestro querido Paulo Flores. “Gary Medel no estuvo a la altura. Se lo fue a buscar como caudillo, referente y jugador probado”, explicó el comunicador de DSports.

Gary Medel en acción ante Cruzeiro. (Foto: Alejandro Pagni | Imago).

“Evidentemente le costó. El paso de los años castiga a todos. No estuvo a la altura de su carrera ni en Boca ni en general. Es un jugador exitosísimo”, rememoró Buscalia. Sabe que el Pitbull Medel fue parte fundamental en la Roja que logró el bicampeonato en la Copa América.

El periodista Juan José Buscalia reprobó el segundo ciclo de Gary Medel en Boca Juniors. En su primer paso por La Bombonera, el Pitbull dejó algunos momentos muy destacados, como aquel doblete que le anotó a River Plate en el estadio Xeneize.

Tras esas actuaciones, Medel fue transferido al Sevilla de España. Pero nunca siquiera llegó a acercarse al nivel que dejó por esos años. “No pudo asentarse de nuevo en Boca”, describió Buscalia, quien cree tener claro el porqué le ocurrió todo eso al formado en Universidad Católica.

“Pero no pudo nunca asentarse en Boca. No es un futbolista que haya pedido Gago ni que haya rendido en su paso por el club”, aseguró Juan José Buscalia. Como el entrenador no solicitó su contratación, el chileno tenía muy difícil revertir la situación. ¿Volverá a la Católica? Todo indica que sí, peeero…