Gary Medel lo pasa mal en Boca Juniors. A pesar de haber arribado hace pocos meses como refuerzo estrella desde Vasco da Gama, con la venia del presidente Juan Román Riquelme, desapareció del primer equipo xeneize tras la llegada de Fernando Gago.

De hecho, en Radio Agricultura señalaron que trabaja de forma diferenciada de sus compañeros, lo que hizo explotar a Patricio Yáñez por el trato que recibe el Pitbull.

“No considerarlo por su escaso rendimiento no significa que lo tengan que haber separado del plantel, o pasó algo que no sabemos. No corresponde y no es el trato que debe recibir un futbolista que no lo consideras”, comentó el ex seleccionado nacional.

“Debe estar con el plantel, algo más debe haber habido. Hablaría mal del técnico, independiente que sea estricto, que los parámetros físicos los respete y sea exigente”, confesó.

La rabia de Yáñez contra Riquelme

Patricio Yáñez apuntó que Juan Román Riquelme, principal impulsor de la vuelta de Gary Medel a Boca Juniors, ha decepcionado al jugador formado en la Universidad Católica en las últimas semanas.

“Si está entrenando solo me parece desubicado por parte del técnico y me imagino que a esta altura ese abrazo de Riquelme con Gary cuando llega, que se le caían los ojos, le soltó la mano, sino habría actuado”, sostuvo.

“Puedes decir que no ha rendido, pero no separarlo del plantel”, agregó el Pato Yáñez sobre el presente de Gary Medel que en los próximos días debería sellar su regreso a Universidad Católica.

Los números de Medel en Boca

Gary Medel ha jugado 11 partidos en Boca Juniors esta temporada, siendo titular en siete de ellos. Eso sí, fue considerado por el anterior DT, Diego Martínez.

Nueve de esos encuentros fueron en la Liga Argentina, mientras que los otros dos fueron en Copa Sudamericana. En Copa Argentina no sumó minutos.

Su último partido fue el 27 de agosto. Desde entonces, no ha vuelto a pisar una cancha y sólo ha estado en la banca.