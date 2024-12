Carlos Palacios será el primero de los refuerzos para que Fernando Gago afronte la temporada 2025 con el plantel estelar de Boca Juniors. En Argentina dieron por hecho que la Joya comenzará los trabajos de preparación para la campaña venidera junto al resto.

En ese contexto, después de la victoria por 1-0 de los Xeneizes ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, a Gago se le hizo una consulta. Apuntaba a la clasificación a la próxima Copa Libertadores, el gran objetivo que le queda a la escuadra Azul y Oro en 2024.

Fue entonces que apareció el nombre del “7” que dejará Colo Colo a cambio de casi cinco millones de dólares. Aunque sólo la mitad irá a las arcas del Cacique. El 50 por ciento restante pertenece a Vasco da Gama de Brasil. “Con respecto a los jugadores que empezará a venir, habrá una danza de nombres muy grandes”, introdujo un periodista de un medio partidario.

Carlos Palacios celebra con la camiseta de Colo Colo. (Javier Salvo/Photosport).

“Ya está casi Palacios. No te pido nombres, te pido puestos que necesitas”, añadió el reportero. Encontró una respuesta elocuente de Gago. Pero que no sirvió absolutamente de nada para aclarar la duda que le planteó al otrora mediocampista del Real Madrid.

Palacios ni nada: Gago se guarda todos los secretos por los refuerzos de Boca

El fichaje de Carlos Palacios en Boca Juniors es un secreto a voces, pero Fernando Gago no quiso confirmarlo. Tampoco dio luces respecto a las posiciones que el club necesita reforzar en el mercado de pases. “No hablé todavía. Voy a hablar cuando termine el campeonato, como corresponde”, dijo el ex DT de Chivas de Guadalajara.

“Cuando termine el campeonato me sentaré y hablaré de todos los posibles puestos, refuerzos, nombres. No he hablado con nadie, no voy a gastar tiempo en eso”, expuso Gago, quien mantiene el foco puesto en las últimas dos fechas de la Liga Profesional de Argentina.

Fernando Gago da indicaciones en Boca Juniors. (Foto: Imago).

Y fue más rotundo. “Cuando termine todo empezaré a hablar, habrá tiempo para plantear situaciones y ver qué situaciones hay. Veremos cuando termine el torneo”, planteó Gago, consciente de que el tiempo es un aliado en este momento.

Otro de los nombres que surgió como posible incorporación de Boca es el chileno Williams Alarcón, de muy buen presente en Huracán, uno de los aspirantes al título en la máxima categoría del vecino país. Por el ahora el DT boquense prefiere reservar todo bajo siete llaves en La Bombonera.