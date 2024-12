El Pitbull no es considerado por Fernando Gago y ahora todo indica que su salida será para volver a la UC.

Gary Medel protagonizó la polémica de la jornada en Boca Juniors. El Pitbull fue apartado del primer equipo por Fernando Gago, lo que finalmente gatillo el quiebre definitivo entre ambas partes. Por lo que ahora la UC se frota las manos ante un posible retorno.

Las relaciones entre ambos venían más que tensas. Medel no logró convencer al nuevo DT xeneize y ni entró en las últimas convocatorias. Pero la gota que rebalsó el vaso fue lo reportado este miércoles. Gago decidió que el Pitbull realizara trabajos apartado del primer equipo. De esta forma tuvo que trabajar en otro sector del centro de entrenamiento de Boca.

Lo que sumado a las pocas oportunidades que ha recibido en el último tiempo, terminaron por colmar la paciencia del futbolista nacido en Conchalí.

La guinda de la torta vino cuando se enteró que no sería considerado e olas últimas fechas del campeonato argentino. Por lo que, según reporta la prensa transandina, Medel decidió dar por finalizado su ciclo en el xeneize y empezar a negociar su retorno a la UC.

Medel dejará Boca Juniors para ser nuevo jugador de la UC para el 2025 (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

Los números de Gary Medel en Boca Juniors

En su segunda etapa en Boca Juniors, el central chileno no pudo repetir su regularidad que lo ha destacado a lo largo de su carrera y en la Roja. En total solo disputo 11 partidos sin goles ni asistencias. Para peor su paso por la Bombonera estuvo marcado por peleas y hasta cruces con otros chilenos como Rodrigo Echeverría.

Aunque el periodista de TyC Sports, Tato Aguilera, recalcó que aún no está definida su salida ya que Medel todavía no conversa con dirigentes ni el Consejo de fútbol. Por lo su llegada a la UC no está cerrada.