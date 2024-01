Estudiantes de La Plata estuvo a punto de cerrar la contratación de Brayan Cortés. Pero el portero de Colo Colo finalmente acordó extender su estadía en el Cacique. Eso sí, todo indica que su manera de cerrar la tratativa con el cuadro Pincharrata no fue bien recibida en Argentina.

Luego de las duras críticas que el DT del equipo, Eduardo Domínguez, le dedicó al Indio, Estudiantes oficializó a su nuevo arquero. Se trata de Matías Mansilla, quien arribó al club tras la compra del 90 por ciento de sus derechos federativos. Llegó desde Central Córdoba de Santiago del Estero.

Firmó un contrato por tres años en el Pincha, que este 31 de enero lo presentó oficialmente. “Soy un arquero que trata de hacer las cosas simples, ser regular y no cometer errores que por ahí nos juzgan siempre. Cuando me toque, la gente me irá conociendo”, expresó Mansilla, quien también jugó en Patronato y Deportivo Morón.

Tras el desaire de Cortés, Estudiantes sólo se había quedado con Juan Pablo Zozaya como meta del plantel estelar. Pero ahora tiene uno más tras fichar a Mansilla, aunque la búsqueda incluyó varios nombres internacionales: por ejemplo, el del chileno Gabriel Arias o el peruano Pedro Gallese.

Estudiantes de La Plata no sólo aplaude el fichaje de Matías Mansilla para ocupar el lugar que inicialmente sería para Brayan Cortés. El cuadro Pincharrata anunció otro fichaje que llega desde Colombia, aunque era un secreto a voces. En la revisión médica, el jugador en cuestión publicó una historia y todo se supo.

Se trata de Edwin Cetré, atacante de 26 años que aterrizó en el club desde Deportivo Independiente de Medellín. “Adquirimos el 50% del pase del atacante colombiano, quien firmó su vínculo por tres años”, detalló la institución. Según Transfermarkt, el negocio se cerró a cambio de 2,3 millones de dólares.

Por estos días, el Pincha afina detalles para salir nuevamente al campo de juego en la Copa de la Liga en Argentina: este jueves 1 de febrero, Estudiantes visitará a Unión Santa Fe a contar de las 21:30 horas, según el horario de Chile continental. Y el chileno Javier Altamirano asoma entre los titulares, aunque todo está por definirse. Sí es claro que el Indio es parte de la historia…

