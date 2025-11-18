Es tendencia:
Escocia al Mundial en los descuentos: gol de chilena y otro de la mitad de cancha

Escocia hizo la gracia ante Dinamarca al ganar uno de los partidos más electrizantes de las eliminatorias europeas.

Por Felipe Escobillana

La chilena con la que Escocia abrió la cuenta ante Dinamarca
Escocia y Dinamarca se disputaron el último cupo directo de Europa para ir al Mundial del 2026. Y terminó siendo un partidazo el que jugaron en Glasgow.

La selección británica llegaba un punto debajo de los daneses, por lo que estaban obligados a ganar. Y partió bien el encuentro con un gol de chilena de Scott Mc Tominay, jugador del Napoli, a los 3 minutos

Dinamarca lo igualó en el segundo tiempo con un penal de Hojlund a los 57′, pero poco después se quedó con un jugador menos tras expulsión a Rasmus Nikken.

Escocia celebra su clasificación al Mundial 2026

Escocia clasifica al Mundial con un final de infarto

Escocia adelantó al equipo y a los 78′ Lawrence Shakland marcó el 2-1. Era cosa de cerrarse para clasificar. Sin embargo, Dinamarca anotó el 2-2 a los 82′ con gol de Patrick Dorgu.

Parecía que el local se iba a ir al repechaje, pero a los 93′ Kieran Terney metió una zurda preciosa desde fuera del área para decretar el 3-2 y desatar la locura entre el público.

Y si eso fuera poco, a los 96′ Kenny Mc Lean marcó el 4-2 final con un gol desde la mitad de la cancha, al ver adelantado al meta Kasper Smeichel, que se debió resignar.

De esta manera los escoceses vuelven a un Mundial tras 28 años. La última vez que participaron fue en Francia 98, torneo en la que fueron eliminados en la fase de grupos por Brasil y Noruega.

Antes de eso estuvieron presentes en otras siete Copa del Mundo, aunque jamás ha logrado superar la primera ronda.

