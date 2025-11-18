Escocia y Dinamarca se disputaron el último cupo directo de Europa para ir al Mundial del 2026. Y terminó siendo un partidazo el que jugaron en Glasgow.
La selección británica llegaba un punto debajo de los daneses, por lo que estaban obligados a ganar. Y partió bien el encuentro con un gol de chilena de Scott Mc Tominay, jugador del Napoli, a los 3 minutos
Dinamarca lo igualó en el segundo tiempo con un penal de Hojlund a los 57′, pero poco después se quedó con un jugador menos tras expulsión a Rasmus Nikken.
Escocia celebra su clasificación al Mundial 2026
Escocia clasifica al Mundial con un final de infarto
Escocia adelantó al equipo y a los 78′ Lawrence Shakland marcó el 2-1. Era cosa de cerrarse para clasificar. Sin embargo, Dinamarca anotó el 2-2 a los 82′ con gol de Patrick Dorgu.
Parecía que el local se iba a ir al repechaje, pero a los 93′ Kieran Terney metió una zurda preciosa desde fuera del área para decretar el 3-2 y desatar la locura entre el público.
Y si eso fuera poco, a los 96′ Kenny Mc Lean marcó el 4-2 final con un gol desde la mitad de la cancha, al ver adelantado al meta Kasper Smeichel, que se debió resignar.
De esta manera los escoceses vuelven a un Mundial tras 28 años. La última vez que participaron fue en Francia 98, torneo en la que fueron eliminados en la fase de grupos por Brasil y Noruega.
Antes de eso estuvieron presentes en otras siete Copa del Mundo, aunque jamás ha logrado superar la primera ronda.