Los fanáticos del fútbol están vueltos locos con el regreso de la acción en Inglaterra. Este viernes 11 de agosto comenzó la temporada 2023/24 de la Premier League, y con eso volvió el goleador que todos quieren: Erling Haaland.

Manchester City visitó al Burnley en el estadio Turf Moor para dar inicio a la fecha 1 del siempre apasionante torneo del balompié inglés, y tan solo tres minutos pasaron para que el Androide avisara que está de vuelta, y con todo.

Haaland hace el primer gol de la Premier 23/24 en tres minutos

Los Citizens arrancaron el nuevo año de competencia con toda la ilusión en defender el título local, que le ganaron en una tremenda definición al Arsenal, y también la Champions League. Por eso, es vital tener al noruego activo.

Así, tan solo tres minutos con cinco segundos alcanzaron a pasar desde que sonó el pitazo inicial para que Haaland se reencontrara con las redes. Tras una jugada en un tiro de esquina, batió al portero James Trafford y a celebrar.

El bombástico goleador noruego recibió una gran asistencia de cabeza de Rodri y a pesar de que tenía mucha marca se las arregló para meter un zapatazo letal. Así, batió al cuidatubos y puso 1-0 arriba a su equipo. Sin embargo, no fue todo.

Poco más de media hora más tarde, Erling volvió a escribir su nombre en el marcador. Tras una grandísima jugada estilo Pep Guardiola, Julián Álvarez le dejó la pelota servida al rubio atacante para que este sacara un bombazo y pusiera el 2-0.

Así, Manchester City se fue al descanso con una buena ventaja gracias a dos grandes anotaciones de Erling Haaland, quien arranca la nueva temporada con todo.

¿Cuándo es el próximo partido del Manchester City?

Tras enfrentar a Burnley por la primera fecha dela Premier League 2023/24, Manchester City se alistará para jugar la Supercopa de Europa el miércoles 16 de agosto. Y enfrentará a Sevilla, campeón de Europa League, desde las 15:00 horas.

¿Cómo se juega la fecha 1 de la Premier League 2023/24?

Burnley y Manchester City abrieron la fecha 1 este viernes 11 de agosto. Así, este sábado 12 seguirá la acción con Arsenal vs Nottingham Forest (07:30 hrs.), Sheffield United vs Crystal Palace, Bournemouth vs West Ham, Brighton vs Luton y Everton vs Fulham (todos a las 10:00 hrs).

Cerrarán el domingo 13 Brentford vs Tottenham (09:00 hrs), Chelsea vs Liverpool (11:30 hrs) y Manchester United vs Wolves (15:00 hrs)