Boca Juniors se ve afectado por el delicado momento de salud que atraviesa Miguel Ángel Russo. El entrenador de 69 años, quien dirige a los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, se encuentra internado en su hogar y genera mucha preocupación entre los hinchas del Xeneize.

“Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”, informó el club este lunes.

Pese a que Boca ha intentado darle privacidad al DT y a su familia en este difícil momento, periodistas argentinos entregan preocupantes reportes sobre la situación. Juan José Buscalia dio detalles en el programa Blog Deportivo de Blu Radio y lo que dijo no es para nada bueno.

“Es muy poca la información que hay. Por lo que uno puede hablar con personas cercanas, con quienes lo han visto últimamente, y por las condiciones que ha vivido en las últimas horas, bueno, el pronóstico es letal, aunque todavía no se ha dado ese desenlace, las personas que están cerca de él, algunos están despidiéndose”, relató.

Esto dicen en Argentina sobre la situación de Miguel Ángel Russo | Photosport

ver también La mala noticia que golpea a Carlos Palacios en sensible momento de Boca Juniors: “Por las…”

Preocupante reporte sobre Miguel Ángel Russo

Juan José Buscalia agregó que la internación domiciliaria de Russo fue determinación de los médicos. “Decidieron que no fuera una clínica, porque ahí podía contraer algún virus intrahospitalario que podía llegar a ser imposible de soportar dada la fragilidad de su estado”, reveló.

Publicidad

Publicidad

Al otro lado de la cordillera se menciona que el plantel de Boca está muy afectado por el estado del entrenador. Claudio Úbeda, su ayudante, dirigirá el duelo de este sábado 11 de octubre contra Barracas Central, tal como lo viene haciendo en los últimos partidos.