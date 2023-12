Gabriel Jesús dejó el Manchester City en julio de 2022 para convertirse en refuerzo del Arsenal, y aunque su paso por los Citizens fue bueno lo cierto es que no tiene un buen recuerdo de Pep Guardiola.

Los futbolistas que han sido dirigidos por el técnico español siempre reconocen sus tremendas condiciones, pero también destacan su fuerte y particular personalidad. Y así lo hizo el brasileño.

El delantero de 26 años oriundo de Sao Paulo, que fue convencido por el nacido en Sampedor en 2017 para irse del Palmeiras rumbo al fútbol inglés, revivió una terrible anécdota que tiene junto a él.

La historia se remonta al 2021, cuando en la previa del duelo con el PSG por la fase grupal de la Champions League el estratega español puso al lateral Oleksandr Zinchenko en delantera en desmedro de Gabi Jesús.

“Es una cosa de locos. El día anterior no puso a Zinchenko a entrenar en ataque. Yo estaba entrenando como delantero. Zinchenko incluso bromeaba conmigo”, comenzó recordando en diálogo con el programa Denílson Show.

Tras eso, revive que “dos horas antes del partido hay una charla, da el equipo, luego comemos, descansamos y dio al equipo. Ni siquiera comí. Fui directa a mi habitación llorando, llamé a mi madre: ‘Me quiero ir’. Me voy a casa’“.

Es más, el atacante brasileño rememora que aquella vez no fue parte del calentamiento por elección propia ya que estaba muy enojado. Sin embargo, en el duelo mismo le tocó entrar y ser decisivo para la remontada. 2-1 ganó el City con asistencia y gol de Gabriel Jesús, el fútbol en su máxima expresión.

“No es fácil, es muy difícil”

“Dije: ‘Yo lo aguantaré’. El partido terminó 0-0 al descanso. A los cinco minutos de la segunda parte, Mbappé marcó el gol. Luego Guardiola me llamó”, destacó Gabi.

“Luego entré, hice una asistencia y marqué un gol y le dimos la vuelta. En el otro partido pensé que iba a jugar y no lo hice. Esto pasaba muchas veces con él. Y no es fácil. Es muy difícil”, continuó.

Eso sí, deja en claro que “el único roce que tuve con Guardiola fue ese, muchas veces esperar. No tenía siquiera que preocuparme por no tocar la pelota, por no participar en el juego”.

“Siempre me preguntaba esto y me molestaba. Hubo un partido en el que toqué el balón tres veces en la primera parte. Me estaba volviendo loco. Quiero jugar, quiero participar, me dije”, concluyó.

¿Qué números dejó Gabriel Jesús en Manchester City?

Entre 2017 y 2022, el delantero brasileño de 26 años jugó 236 partidos y marcó 95 goles. Además, consiguió 11 título con los Citizens.

