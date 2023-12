Poco más de una semana ha pasado desde que el Manchester City de Pep Guardiola y el Liverpool de Jürgen Klopp abrieron la fecha 13 de la Premier League. Un encuentro que se vivió a máxima intensidad y que generó roces tanto dentro como fuera del campo de juego.

Es más, la igualdad de 1-1 que registró el marcador quedó en segundo plano después de que Darwin Núñez y Guardiola protagonizaran un acalorado cruce tras el pitazo final en el Etihad Stadium. Y ambos dieron la vuelta al mundo.

Después que los técnicos se saludaran tras el final del encuentro, el delantero uruguayo se acercó al entrenador español para encararlo. Pep, fiel a su estilo, no se quedó atrás y la polémica se encendió.

Mucha agua ha pasado bajo el puente desde aquel sábado 25 de noviembre, e incluso este domingo 3 de diciembre los Red Devils volvieron al triunfo con un increíble 4-3 sobre Fulham. Y tras ese encuentro se conoció la verdad.

“Ahí se fue todo a la mier…”

Nunca se conoció la verdadera razón por la que Pep Guardiola y Darwin Núñez se enfrentaron, ya que hasta el entrenador de 52 años señaló en conferencia de prensa tras el incidente que “no pasó nada”. Pero ya salió la verdad.

Fue el argentino Alexis Mac Allister, compañero del atacante charrúa en Liverpool, quien detalló lo sucedido. “Realmente no sé si debería contarlo, pero lo haré“, disparó de entrada el campeón del mundo.

El ganador del Mundial de Qatar 2022 con Argentina explicó primero que “ellos tuvieron una situación. No sé si fue un córner o un centro que Haaland cabecea, y la pelota pasa por al lado del palo. Entonces Pep se dio la vuelta y empezó a decir que qué suerte que teníamos, o algo así. Núñez lo escuchó“.

Después, el ex Brighton detalla que “entonces, en la última jugada, Lucho Díaz medio que la quiere peinar y ellos se salvan, entonces ahí Darwin se acercó a Pep y le dijo: ‘Ah, ahora son ustedes los que tienen suerte’. A partir de ahí se fue todo a la mierda“.

“Jürgen no entendía nada. Después del partido me preguntaba a mí que ‘qué le decía, qué le decía’. Pero nada, fue algo muy mínimo”, complementó Mac Allister.

“Como decía Jürgen después del partido, son dos personas muy emocionales, tanto Pep como Darwin”, agregó el volante trasandino de 24 años.

Para cerrar, el mediocampista nacido en Ciudad de Santa Rosa añade que “algún comentario que hizo Pep, Darwin lo respondió y no fue nada del otro mundo”.

“Por eso yo también me reía. Si veo que es algo grave, obviamente no me reiría de esa forma, pero me causó un poco de gracia cómo Darwin se enojó tan rápido”, detalló.

“Al principio Pep pensaba que estaba haciendo todo como una joda y, claro, a Darwin se le había transformado un poco la cara. Fue un poco graciosa la situación, pero son cosas que quedan ahí. Los dos se respetan mucho y fue algo del momento”, concluyó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Guardiola en el City?

El director técnico español de 52 años arribó en julio de 2016 al Manchester City, y actualmente tiene un contrato que lo vincula al club inglés hasta el 30 de junio de 2025.

