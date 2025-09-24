El Mundial Sub 20 está a la vuelta de la esquina. En los próximos días, las delegaciones llegarán a la cita global con sedes en Valparaíso, Santiago, Rancagua y Talca.

Pero en la previa, y mientras alistan sus trabajos físicos, los paisajes de nuestro país enamoran a quienes llegan para disputar la Copa del Mundo, en particular para una selección.

En la cita jugarán ante Italia, Cuba y Argentina, donde uno de sus jugadores habló maravillas del paisaje que encontraron mientras practicaron durante los últimos días.

El paisaje chileno que enamoró a una selección del Mundial Sub 20

Se trata de Australia, cuadro que integra el Grupo D del Mundial Sub 20 en nuestro país, y que utilizó la Casa del Futbolista del Sifup, en Pique, para ponerse a punto.

En conversación con las redes sociales del cuadro oceánico. uno de sus jugadores reconoció la belleza de nuestro país a la hora de entrenar de cara a la cita juvenil donde debutan con Italia el 29 de septiembre.

“Estamos cerca de las montañas y es precioso. El paisaje es realmente bonito. Creo que los chicos han disfrutado mucho de estar aquí y de usar estas instalaciones para entrenar”, comentó Daniel Bennie.

El también delantero del Queens Park Rangers de Inglaterra comentó la importancia de jugar esta cita. “En la Copa Asiática, salimos a ganar porque sabemos que somos buenos y lo que podemos hacer. En el Mundial tiene que ser lo mismo, así que simplemente tenemos que ir con la misma mentalidad y hacer lo mejor que podamos”, agregó.

Australia disputó un amistoso ante Ucrania en las instalaciones del Sindicato de Futbolistas. Foto: Sifup.

Finalmente, destacó la unidad de todos los jugadores del cuadro oceánico para el Mundial Sub 20. “Somos un grupo unido, y eso es muy importante cuando vas a jugar un gran torneo. Nadie tiene problemas entre sí. Todos somos muy unidos”, cerró.

Los partidos de Australia en la Copa del Mundo juvenil

Australia debuta ante Italia el 28 de septiembre a las 17:00 hrs en Valparaíso, luego jugarán con Argentina el 1 de octubre a las 20:00 hrs en la misma ciudad, mientras que cierran la fase de grupos el 4 de octubre a las 20:00 hrs en el Estadio Nacional en Santiago.