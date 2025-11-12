Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

Campeón del mundo podría hacer su regreso a Argentina: Sería compañero de figura chilena

Aseguran que una de las figura argentina podría regresar a su país natal para sumarse a histórico club.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
El campeón argentino podría llegar a histórico club.
© Getty ImagesEl campeón argentino podría llegar a histórico club.

Un inesperado regreso podría producirse en la Liga Argentina luego de que el papá de otra importante figura de la albiceleste reveló que Paulo Dybala, actual jugador de la Roma, tendría grandes posibilidades de llegar a Boca Juniors, equipo en el que milita actualmente el chileno Carlos Palacios.

Esto luego de que el padre de Leandro Paredes ilusionó a los hinchas xeneizes al decir tras el superclásico con River, que terminó en la victoria de Boca que “sé que Paulo quiere venir. Tiene corazoncito de Boca Juniors”.

“Escuché una conversación entre ellos, y Paulo le dijo que venía. Paulo va a venir, van a jugar juntos. La nena va a ser hincha de Boca y lo va a ver al papá en La Bombonera jugando para Boca”.

¿Llegará Dybala a Boca Juniors?

Estos dichos emocionaron a la hinchada, sin embargo, al parecer las posibilidades existes, pero serían pocas. La “Joya” termina pronto su contrato con la Roma y deberá definir el siguiente paso en su carrera, donde hay grandes posibilidades de que continúe en Europa, pero también podría llegar la posibilidad de volver a casa.

Críticos callados: Carlos Palacios recibe ovación de Boca Juniors en triunfo ante River Plate

ver también

Críticos callados: Carlos Palacios recibe ovación de Boca Juniors en triunfo ante River Plate

Cesar Luis Merlo, periodista deportivo especializado en mercado de pases, reveló que el argentino se está recuperando de una lesión en el viejo continente, pero que su idea es mantenerse allá, donde ya tendría ofertas desde otros equipos.

Aseguran que Dybala podría regresar a Sudamérica/Getty Images)

Aseguran que Dybala podría regresar a Sudamérica/Getty Images)

Publicidad

Mientras que desde la Roma, las negociaciones estarían estancadas. Sin embargo, una situación familiar habría abierto la opción de un regreso a su país natal, según recoge el medio argentino 442.

Lee también
Video: ovación total a Palacios en el Superclásico entre Boca y River
Chile

Video: ovación total a Palacios en el Superclásico entre Boca y River

"Me encanta": Dua Lipa enamorada del Boca de Carlos Palacios
Internacional

"Me encanta": Dua Lipa enamorada del Boca de Carlos Palacios

Reemplazó a Palacios, brilló vs River y dejó frase para la historia: "Nos p*tearán..."
Internacional

Reemplazó a Palacios, brilló vs River y dejó frase para la historia: "Nos p*tearán..."

¡Colo Colo tiene vía libre para fichar a una vieja obsesión!
Colo Colo

¡Colo Colo tiene vía libre para fichar a una vieja obsesión!

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo