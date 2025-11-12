Un inesperado regreso podría producirse en la Liga Argentina luego de que el papá de otra importante figura de la albiceleste reveló que Paulo Dybala, actual jugador de la Roma, tendría grandes posibilidades de llegar a Boca Juniors, equipo en el que milita actualmente el chileno Carlos Palacios.

Esto luego de que el padre de Leandro Paredes ilusionó a los hinchas xeneizes al decir tras el superclásico con River, que terminó en la victoria de Boca que “sé que Paulo quiere venir. Tiene corazoncito de Boca Juniors”.

“Escuché una conversación entre ellos, y Paulo le dijo que venía. Paulo va a venir, van a jugar juntos. La nena va a ser hincha de Boca y lo va a ver al papá en La Bombonera jugando para Boca”.

¿Llegará Dybala a Boca Juniors?

Estos dichos emocionaron a la hinchada, sin embargo, al parecer las posibilidades existes, pero serían pocas. La “Joya” termina pronto su contrato con la Roma y deberá definir el siguiente paso en su carrera, donde hay grandes posibilidades de que continúe en Europa, pero también podría llegar la posibilidad de volver a casa.

Cesar Luis Merlo, periodista deportivo especializado en mercado de pases, reveló que el argentino se está recuperando de una lesión en el viejo continente, pero que su idea es mantenerse allá, donde ya tendría ofertas desde otros equipos.

Mientras que desde la Roma, las negociaciones estarían estancadas. Sin embargo, una situación familiar habría abierto la opción de un regreso a su país natal, según recoge el medio argentino 442.