Las polémicas del Dibu Martínez se han convertido en un tema en el Aston Villa. Su entrenador, Unai Emery, se cansó de los shows que ha protagonizado el arquero campeón del mundo y envió un mensaje a través de la prensa: que debe trabajar para mejorar sus reacciones.

En conferencia de prensa luego del empate con Sheffield United, Emery se refirió a la pelea que protagonizó el argentino en el duelo pasado ante el Brentford. “Estaba pensando 100% en ganar y quizás algunas reacciones no fueron las que nos gustarían”, partió diciendo el entrenador.

“Está trabajando para mejorar, reaccionar con respeto y como nosotros deseamos”, contó, y agregó que “Emiliano es un ganador y es muy importante para nosotros. Su compromiso aquí es increíble. Hay pequeñas cosas que sabe que puede mejorar y está trabajando para hacerlo”.

“Por supuesto que hablamos de cómo todos podemos manejar ciertos momentos cuando jugamos bajo presión. Pero Emiliano está totalmente comprometido con lo que estamos construyendo aquí. Es uno de nuestros capitanes y sigue los mensajes que envío”, cerró.

No es la primera vez que Emery, entrenador del Aston Villa desde hace más de un año, debe referirse a las actitudes del portero. Antes, criticó sus polémicas celebraciones luego de ganarle la final de Qatar 2022 a Francia y quedarse con la Copa del Mundo.

Hace un año, antes de que el Dibu regresara a Inglaterra luego del Mundial, Emery le dejó una advertencia. “Hablaré con él la semana que viene sobre algunas celebraciones. Yo respeto que está con su selección. Cuando esté con nosotros, bajo nuestra responsabilidad, podremos hablar con él”, dijo.

La prensa de Inglaterra llama “idiota” al Dibu Martínez

La pelea que protagonizó Dibu Martínez ante el Brentford en la pasada fecha de la Premier League le costó grandes críticas en Inglaterra. Cerca del final del partido, se ganó una tarjeta amarilla por tomar bruscamente al francés Neal Maupay. Además, se peleó con tres otros rivales y un compañero suyo terminó expulsado por la disputa.

El periodista Ian Ladyman del podcast It’s All Kicking Off fue el más duro con el desempeño del argentino, a quien criticó porque será recordado por ser “un idiota” y no la final de Qatar 2022. “Quizás moleste a la gente si digo esto, pero es un idiota”, disparó Ladyman, cuyas palabras reprodujo Daily Mail.

“Fue un idiota por lo que hizo en la final del Mundial. Casi lo ha usado como una insignia de honor, lo cual es patético. Debería ser recordado por una de las mejores atajadas que he visto. Por sus paradas en los penales. No lo es. Es recordado por comportarse como un idiota”, agregó.

