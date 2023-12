Vasco da Gama tuvo un encuentro difícil y además debió afrontar la baja por lesión de Gary Medel, el capitán del equipo. Y eso se sintió, aunque de todas formas el Almirante plantó cara con seriedad ante el Gremio de Porto Alegre. El cuadro del sur de Brasil se impuso por 1-0 gracias a un gol de Luis Suárez.

Así las cosas, el cuadro carioca deberá definir la permanencia en la máxima categoría en la última jornada. Vasco quedó fuera del descenso directo, pero todavía tiene riesgo de caer en la temida zona roja. “Lo importante es cómo estamos llegando a los partidos”, apuntó el entrenador Ramón Díaz.

“Hoy no tuvimos a Medel, un jugador importante. Y el equipo se ve sólido en la estructura. Eso me gustó. Podemos competir”, añadió el experimentado director técnico argentino. Un edema muscular en el muslo derecho dejó al Pitbull sin chances de visitar al Tricolor gaúcho.

La 38° jornada será clave para el Gigante de la Colina. Aunque tiene la tranquilidad de una pequeña ventaja. “Dependemos de nosotros, es muy feo depender de otra persona o equipo. Bahía depende que nosotros no ganemos. Por más que ellos ganen, si ganamos nosotros ellos retroceden. Y si Santos no gana, pero ganamos nosotros y no Bahía, retrocede Santos”, explicó Ramón Díaz.

“Tenemos que conseguir puntos, nuestro trabajo es ganar. Por nuestra mentalidad trataremos de ganar. Nuestro campo es difícil para cualquier equipo. Daremos el máximo para salvarnos”, afirmó el trasandino, quien ganó la Copa Libertadores con River Plate y fue seleccionador de Paraguay.

En la siguiente fecha, la del cierre en el Brasileirao, el Vasco da Gama recibirá al Red Bull Bragantino. Por cierto, la instancia decisiva se jugará con horarios simultáneos: los 10 partidos fueron programados para el jueves 6 de diciembre a las 21:30 horas, según el horario de Chile continental.

Vasco da Gama no tuvo al capitán por lesión: Gary Medel es una pieza importante en el vestuario y en el equipo. Pero como no pudo estar en cancha la tarea de suplirlo fue compleja. Y también hubo esfuerzos para no saber qué ocurría en las otras canchas.

“Lo que hicimos fue aislarnos: no sabíamos el resultado. Me enteré ahora en el entretiempo, no les dijimos a los jugadores. Pierden la concentración. Tenemos que pensar en nosotros, cómo hacer tácticamente y recuperar rápido al equipo”, expresó Ramón Díaz en torno al escenario del desenlace.

Añadió que “me gustó cómo se compitió contra uno de los mejores equipos. Vasco no fue superado tácticamente ni físicamente, salvo una acción de Suárez, que sabemos que es un crack. Estuvimos muy bien y eso da mucha esperanza para el partido que viene”, sentenció el Pelado.

Gary Medel ha disputado 19 partidos con el Vasco da Gama en el Brasileirao 2023: recibió cuatro tarjetas amarillas y una roja. No marcó goles ni regaló asistencias.

Vasco da Gama está justo afuera de la zona de descenso directo antes de la 38° y última jornada del Brasileirao 2023.

