Ramón Díaz quedó con el pecho inflado por la actitud de Vasco da Gama, que nuevamente tuvo a Gary Medel como capitán. En un partido muy disputado, el Almirante igualó 2-2 ante Cruzeiro, aunque bien pudo llevarse el partido gracias al buen segundo tiempo que desempeñó.

“Vasco da Gama jugó bien hasta que hicimos el primer gol. Cometimos el error táctico de dejar jugar con libertad a los volantes internos de ellos, que atacan mucho. Pero destaco el espíritu y el carácter del equipo. Tuvimos determinación en un partido complicado. Pudimos revertir y hasta pudimos haber ganado”, aseguró el DT argentino.

Una chance clarísima quedó en la cabeza del atacante paraguayo Sebastián Ferreira, quien hace tres meses se incorporó al club. Llegó solo para cabecear dentro del área, prácticamente sobre el punto penal. Pero no pudo dirigir el balón hacia la portería de Rafael Cabral.

Eso mismo generó que el guaraní explotara en llanto tras el pitazo final del réferi Leandro Vuaden. Fue entonces que apareció el Pitbull, el capitán del equipo, para intentar consolar al ex ariete del Houston Dynamo. Le dio un fuerte abrazo y varias palmadas en la espalda.

“Seba me gustó, me encantó. Me gustó muchísimo. Es muy peligroso, se está adaptando al fútbol brasileño. Está creciendo cada vez mucho más”, apuntó el entrenador argentino. Un respaldo importante para un centrodelantero que todavía no inaugura su registro goleador en Vasco.

Ramón Díaz levanta al “9” de Vasco que lloró en los brazos de Gary Medel

Ramón Díaz añadió más palabras a su respaldo para Sebastián Ferreira, el “9” de Vasco da Gama que explotó en llanto abrazado por Gary Medel. “Tuvo dos chances y está haciendo un esfuerzo enorme”, describió el Pelado, quien de todas formas valoró a su pupilo.

“Sabe que le puedo dar poco tiempo, pero da el máximo. Él y Paulo fueron muy peligrosos en el segundo tiempo. Merecíamos ganar”, aseguró el ex adiestrador de River Plate de Argentina y Al Hilal de Arabia Saudita. Pese a que el empate sirve para mantenerse fuera de la zona de descenso, el plantel no quedó totalmente conforme.

Así al menos lo graficó Díaz. “Los jugadores están contentos, pero no al máximo. Vieron que podíamos haber ganado en el segundo tiempo. Estamos a tres puntos de Bahía, el campeonato está disputado. Estamos muy cerca, a dos puntos de Inter y varios equipos que están ahí. Este es uno de los mejores campeonatos del mundo por todas las expectativas que hay. Todos están peleando”, narró el otrora delantero de la Fiorentina de Italia.

“Ya habíamos aclarado que no íbamos a estar salvados con cuatro fechas por delante. El público tiene que estar orgulloso. Debemos mejorar mucho tácticamente, pero el grupo está entero, con la actitud y el espíritu de pelear hasta el final”, sentenció Ramón Díaz.

¿Cuántos partidos lleva Sebastián Ferreira en Vasco da Gama?

Sebastián Ferreira ha disputado 12 partidos para Vasco da Gama, todos en el Brasileirao. Por el momento no marcó goles, aunque sí regaló una asistencia.

¿Cuáles serán los últimos rivales del Vasco da Gama en el Brasileirao?

Vasco da Gama tiene cuatro partidos para mantener la categoría en la Serie A del Brasileirao: Athletico Paranaense de visitante; Corinthians de local; Gremio como forastero y Red Bull Bragantino en casa.

