Jorge Sampaoli espera la oportunidad de volver a dirigir y esta vez, un club que cuenta con un chileno entre sus filas habría golpeado la puerta del entrenador argentino.

El casildense no lo ha pasado bien en el último tiempo. En sus tres clubes recientes, Sevilla, Flamengo y Stade Rennes, no le ha ido muy bien. Por esta razón, está a la espera de un proyecto deportivo que le permita mostrar la capacidad que lo hizo ser campeón de América con Chile.

El nuevo pretendiente de Jorge Sampaoli

Atlético Mineiro no ha tenido la campaña esperada en el 2025, por lo cual la dirigencia tomó la decisión de despedir al técnico Cuca tras la derrota (2-0) ante Cruzeiro, en los cuartos de final de ida de la Copa de Brasil. De esta manera, tendrán que buscar a un nuevo entrenador que se haga cargo del club por lo que resta de temporada.

ver también Jugará Mundial Sub 20, anuló a Cepeda y reveló quién le avisó de citación a Selección

“Entiendo la destitución. Creo que está justificada por los recientes resultados del campeonato brasileño. Desafortunadamente, perdimos a jugadores muy importantes a quienes extrañábamos muchísimo“, explicó Cuca tras su salida.

En el 2020 Jorge Sampaoli tuvo un muy buen paso por el Galo, por lo que su nombre rápidamente comenzó a sonar para llegar en reemplazo de Cuca. A los hinchas les genera lindos recuerdos el DT que ganó la Copa Sudamericana en 2011 con Universidad de Chile. Fue ubicado entre los candidatos según AS.

En Atlético Mineiro milita el chileno Iván Román, quien llegó este año como joven promesa desde Palestino y poco a poco se ha ido ganando un lugar en el primer equipo. Sampaoli podría llegar a potenciar al seleccionado Sub 20 de La Roja.

Publicidad

Publicidad

Sampaoli ya dirigió a Santos, Atlético Mineiro y Flamengo en Brasil. Imagen: Getty

Mineiro se encuentra en el 12° lugar del Brasileirao con 24 puntos, a 5 unidades de la zona de descenso. En la Copa Sudamericana están en cuartos de final, donde enfrentarán a Bolívar en cuartos de final. Incluso, si U. de Chile sigue en carrera, podrían enfrentarse en una hipotética final de la “otra mitad de la gloria”.