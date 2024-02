En la previa del partido de vuelta de la CONCACAF Champions League, entre el Club América y Real Estelí, Andre Jardine, DT de las Águilas, confesó que Diego Valdés está con molestias físicas desde el partido pasado, cuando visitaron a León en la Liga BBVA MX.

Valdés sufre de un desgarro en la pantorrilla, lo que lo alejará de las canchas entre tres y cuatro partidos. Además podría perderse más actividad en el resto de encuentros del Club América en la Liga BBVA MX, donde las Águilas, luego de seis partidos, suma 14 puntos y pelea la punta de la clasificación general del Clausura 2024 con Rayados y Tigres.

De acuerdo con la lesión que sufre Valdés, mediocampista chileno de 30 años, podría estar fuera de toda actividad entre por más de diez días y lo más seguro es que regrese a fin de mes con las Águilas.

Un asunto que inquieta a Ricardo Gareca, quien debutará como seleccionador nacional ante Albania, el 22 de marzo en Italia, y luego enfrentará a la poderosa Francia el 26 del mismo mes.

Valdés fue uno de los jugadores más regulares en la era Berizzo, ganándose camiseta de titular, por lo que de seguro Gareca lo tiene bien considerado para su proceso. Habrá que ver cómo evoluciona tras su lesión.

Los partidos que se perderá

América vs. Real Estelí | Vuelta de los dieciseisavos de final | 15 de febrero

Pachuca vs. América | Jornada 7, Clausura 2024 | 17 de febrero

América vs. Mazatlán | Jornada 9, Clausura 2024 | 22 de febrero

América vs. Cruz Azul | Jornada 8, Clausura 2024 | 25 de febrero

¿Cómo va Diego Valdés?

Tras seis fechas en el torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX, Diego Valdés tan solo se perdió el compromiso de la jornada 1: registra cuatro titularidades donde suma cerca de 400 minutos; además, registra dos goles y una asistencia.

