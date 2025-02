Han sido días complejos los de Damián Pizarro. El joven delantero no ha podido brillar con la selección chilena sub 20 en el Sudamericano de Venezuela, acumulando ya demasiados partidos sin poder convertir algún gol.

Para más remate su andar en el Udinese antes de integrarse a la Roja no era el de los mejores. El formado en Colo Colo no ha podido consagrase en el equipo del alemán Kosta Runjaić y todo apunta a que será enviado a préstamo para que pueda tener ese rodaje que no está teniendo con los Bianconeri.

Justamente esa partida del equipo está en horas claves, con un equipo italiano de la Serie B esperando por cerrar el acuerdo para poder integrar al jugador de 19 años.

El equipo que está cerca de quedarse con Damián Pizarro

De acuerdo a información entregad por el sitio Tuttoudinese, el Reggiana de la Serie B del fútbol italiano tiene en la mira al atacante formado en Colo Colo. El mencionado medio detalló que “las partes están negociando en este último día de mercado y en las próximas horas la operación podría tener una evolución decisiva”.

Además, destacaron que “Udinese habría estado abierto a su cesión en préstamo hasta final de temporada para darle el tiempo de juego adecuado y continuar su proceso de adaptación al fútbol italiano”.

El Reggiana se metió en la puja por el chileno tras un primer acercamiento del Sassuolo, también de la segunda categoría de Italia. No obstante, nunca llegó una oferta formal por el ex Colo Colo, razón por la cual se abrió esta nueva opción.

Con sede en la ciudad de Reggio Emilia y fundado en 1919, el Reggiana actualmente marcha en el puesto 12° de la Serie B de Italia con 28 puntos tras 24 fechas jugadas. Está solo a tres puntos de meterse en los playoffs de ascenso, aunque también a tres de jugar lo mismo, pero para mantener la categoría.

Los números de Pizarro en Udinese

Damián Pizarro apenas ha jugado un partido oficial con el primer equipo de Udinese, siendo 15’ en la derrota por 2-0 ante Inter de Milán por los octavos de final de la Copa Italia. Además, ha disputado cuatro duelos en el equipo juvenil, donde registra una asistencia.

