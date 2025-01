Mal momento para llamarse Damián Pizarro. El delantero de la Selección Chilena Sub-20 está pasando por un período en el que las críticas son parte del desayuno, el almuerzo y la once.

Es que no solamente no ha agarrado lugar en el Udinese, donde la banca es su lugar seguro. Además, en la Selección Chilena Sub-20 no ha destacado nada, pese al equipo que lo respalda de fondo.

De hecho, caen noticias en Italia que tampoco son como para saborearse. Eso porque en Udinese parece que tampoco están muy felices con su desempeño.

¿Qué pasa con Damián Pizarro en el Udinese?

Udinese cayó ante la Roma de local, en un duelo que hace que los del Friuli se alejen aún más de los puestos de copas, ya que quedan en el lugar 11 de la Serie A, a ocho de los lugares internacionales.

En ese duelo, Alexis Sánchez solamente entró 12 minutos, entrando en el lugar de Rui Modesto cuando el reloj marcaba los 78′. Damián, mientras tanto, estaba en Venezuela jugando con la Sub-20.

Tras el duelo, el DT del Udinese, Gianluca Nani, habló en conferencia de prensa y se refirió al futuro de Damián Pizarro. “Hablaremos con él para entender si será necesaria una cesión para que esté listo para la próxima temporada”, enfatizó.

Pese a esta noticia que podría parecer otra nube gris sobre la cabeza atormentada del delantero, Nani, luego, lo respaldó. “Tiene un gran futuro por delante aquí en Údine”, comentó.

Damián Pizarro está con la Selección Sub-20 en Venezuela | Photosport

¿Cuánto ha jugado Damián Pizarro con el Udinese?

Si bien ha tenido más minutos en las inferiores, Damián Pizarro solamente ha entrado durante 15 minutos en el primer equipo del Udinese. Allí, el delantero entró por Copa Italia ante el Inter de Milán (derrota 2-0).

