El crítico número 1 del fútbol chileno hace trizas a Damián Pizarro: "Tiene menos definición que..."

La selección chilena tuvo un gran debut en el Sudamericano Sub 20, porque le ganó por 2-1 al local Venezuela en su primer partido del evento.

El equipo de Nicolás Córdova tuvo a Juan Francisco Rossel como gran figura, porque marcó los dos goles en el triunfo ante los dueños de casa en Lara.

El que no pudo llegar a la red fue el goleador de Udinese Damián Pizarro, quien una vez más mostró sus problemas con el finiquito, lo que le valieron recibir algunos comentarios negativos.

Pollo Véliz critica sin asco a Damián Pizarro

Uno de los personajes que siempre resalta lo negativo que ocurre en el fútbol chileno es Leonardo Véliz, quien se alimenta de errores y feas situaciones de los protagonistas del balompié nacional.

El Pollo ahora salió a darle con todo a Damián Pizarro, por sus problemas a la hora de anotar con la camiseta de la Roja.

“Tiene menos definición que un Atari, ese es el problema. Es tan joven que puede aprender, pero lo que Juanito no aprendió, Juan no aprenderá, que es la técnica y el entrenador italiano ya dijo que no está ni para la segunda división italiana”, dijo el ex delantero a Bolavip.

Damián Pizarro jugando por la Sub 20. Foto: Carlos Parra / FFCh

“Si miramos por el lado del chico, que bueno que lo hayan vendido, al representante lo llevo al carnaval de Río, es extraordinario”, agregó.

Damián Pizarro tendrá una nueva chance de cerrarle la boca a sus críticos este sábado, cuando Chile desde las 18:00 horas se mida ante Uruguay en el Sudamericano.

