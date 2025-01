La familia del fútbol chileno le suelta la mano a Damián Pizarro: “Uno espera mucho más”

El triunfo de la Roja Sub 20 sobre Venezuela en su debut en el Sudamericano dejó un gran criticado en el equipo de Nicolás Córdova. Se trata de Damián Pizarro, quien lamentablemente cerró otro partido son poder anotar goles.

Pese a ser la carta goleadora en este proceso y de estar hace seis meses en el fútbol italiano defendiendo al Udinese, el formado en Colo Colo sigue sin responder a ese cartel.

Uno de los que primero salió a cuestionar lo hecho por el delantero en Venezuela fue Juan Cristóbal Guarello, quien en su programa ‘La Hora de King Kong’ aseguró que “lo que me preocupa no es que no haya anotado, es que parece que no ha evolucionado futbolísticamente”.

“La sensación que da es que sigue más o menos en el mismo nivel de cuando se fue de Colo Colo. Es el mismo modelo diciembre 2023, no hay un salto de calidad”, agregó periodista.

Más críticas a Damián Pizarro

Estos cuestionamientos no fueron los únicos contra el jugador de 19 años. Jorge Aravena en charla con RedGol afirmó que “salvo una jugada que tuvo en el segundo tiempo, no tuvo mayor participación dentro del juego”.

Damián Pizarro no pudo convertir en el debut de la Roja Sub 20 en el Sudamericano de Venezuela. | Foto: ANFP.

“Uno espera mucho más de Damián Pizarro, pero no ha dado cuando juega con la selección chilena. En los Panamericanos tampoco caminó. Fue un partido pobre ante Venezuela”, agregó.

Por su parte Jaime Vera declaró a nuestro sitio que “a Pizarro no lo había visto jugar, pero se le evalúa por los goles. Mientras no los haga, va a estar en crítica, aunque juegue bien y trabaje, pero está para hacer goles”.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena Sub 20?

El próximo encuentro de la Roja Sub20 por el Sudamericano será ante Uruguay este sábado 25 de enero desde las 18:00 horas en el Estadio Metropolitano de Lara.

