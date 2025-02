Sudamericano Sub 20

La selección chilena sub 20 terminó su participación en la fase grupal con una dura derrota 2-1 ante Paraguay. Y ahí, el blanco de críticas fue Damián Pizarro, quien erró goles increíbles.

El colocolino se perdió al menos tres claras ocasiones de gol que pudieron cambiar el destino del partido. Y pese a que la Roja juvenil se clasificó igual al hexagonal final, Nicolás Córdova y compañía dejaron furiosos a los hinchas.

Es que el bajo nivel y una nueva lluvia de cambios en el XI titular siguen pesando en el DT del equipo. Por eso, viejas glorias de la selección dialogaron con RedGol sobre la sequía del delantero y el triste partido de la Roja sub 20.

Mandaron a descansar a Damián Pizarro

En conversación con RedGol, ex jugadores de la selección chilena y un destacado DT del medio nacional criticaron en duros términos el espectáculo de la selección sun 20 ante Paraguay. Y ahí, Damián Pizarro se llevó los retos.

Héctor Pinto fue categórico señalando que “el chico Pizarro necesita un descanso mental, no rinde nada, es uno de los más bajos de Chile. No me gustó para nada Chile, tiene un alto porcentaje de posesión, pero sin profundidad”.

Por su parte, Raúl Toro fue más lapidario con el formado en el Cacique y criticó diciendo que “Damián Pizarro puede jugar tres días y no hace un gol, no fueron jugadas preconcebidas, ni paredes. No lo vi mejor que cuando jugaba en Colo Colo”.

Y uno que sabe de goles, es Osvaldo “Arica” Hurtado. El ex delantero le cayó a Nicolás Córdova por los constantes cambios en el equipo titular de la Roja Sub 20 explicando que “está de moda hacer tanto cambio, no nos sobra mucho, ojalá que jueguen los que uno visualiza como titulares”

“Tanto cambio crea duda, no agarran una idea de juego en conjunto, un día uno y después otro. Hay que tener una base”, cerró.

