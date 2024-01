Cristiano Ronaldo fue uno de los grandes protagonistas de los Globe Soccer Awards, donde recibió el premio de máximo artillero del 2023, esto gracias a sus 53 goles en el Al Nassr de Arabia Saudita.

En la cita, el portugués se dio el tiempo de hablar de varios tema, siendo su primer año en la Saudi League Pro uno de los que más “polémica” levantó entre los medios. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Pues por una osada declaración de CR7.

El luso afirmó que “fue un gran paso. Arabia Saudí está en un proceso, llevará mucho tiempo, pero paso a paso llegarán al nivel más alto. Creo que la Saudi Pro League estará entre las tres mejores ligas del mundo. La gente en Arabia estará orgullosa”.

La estrella lusa no se quedó ahí y lanzó sin miedo que “la liga saudí no es peor que la Ligue 1. De hecho, es más competitiva que la Ligue 1, puedo decirlo después de un año allí. Ya somos mejores que la liga francesa”.

A la hora de comentar lo que fue su 2023 en el Al Nassr, el Bicho sostuvo que “fui el máximo goleador de esta temporada. Imagínate lo que es ganarle a animales jóvenes como Haaland”.

“Estoy orgulloso. ¡Y pronto cumpliré 39 años! Me gusta cuando la gente vuelve a dudar de mí y entonces tengo éxito. No me afectan las críticas (…) En el momento en que sienta que he terminado, me jubilaré, quizás en diez años”, agregó.

Para cerrar, el portugués valoró lo hecho por el Manchester City de Pep Guardiola, declarando que “lo hizo increíble. Felicidades por su temporada. Jugadores, entrenador. Fue Magnífico. Finalmente ganaron la Liga de Campeones, probablemente se la merecían hace dos años. Disfruto viéndolos jugar. Tiene muchas posibilidades de volver a ganar la Champions”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Cristiano Ronaldo con Al Nassr?

El delantero portugués Cristiano Ronaldo firmó un contrato multimillonario con el Al Nassr. En él quedó estipulado que el vínculo será hasta junio del 2025, por lo que todavía tiene tiempo para jugar en Arabia Saudita.

