Gustavo Costas fue uno de los directores técnicos que entrenó a Maxi Salas en Chile. El experimentado argentino tuvo a su compatriota en el plantel de Palestino. Y en el fútbol trasandino se reencontraron. Específicamente en uno de los grandes de aquel país.

Se trata de Racing Club, que reunió a Costas con Salas, quien vive un momento espectacular. Después del golazo que le convirtió a Tigre, con un regate a lo Pelé incluido, el “7” de la Academia volvió a anotar: esta vez fue en el claro triunfo blanquiceleste ante Sportivo Luqueño por la 6° fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2024.

“Lo veo igual a Palestino. Las primeras fechas no lo veía así. Él era goleador. Aparte de hacer todo lo que hace hoy, no le daba un pase a nadie. La metía solo. Siempre se peleaba con los compañeros por eso”, describió Costas, quien después del Tino tuvo un breve paso por la selección de Bolivia.

Así festejó Maxi Salas ante Sportivo Luqueño. (Foto: Racing Club).

Y agregó que “acá en Racing es distinto. No la empezó a meter y cuando tenía que patear al arco, daba el pase. Maxi es extraordinario. Espectacular lo que corre. Pero no sólo eso: corre, te la saca y gambetea al otro. Él y Maravilla son dos tipos que juegan los 90′ y cada tres días siguen jugando y corriendo como si nada”. Se refirió también a Adrián Martínez, el goleador del equipo.

Gustavo Costas se vuelve loco con el nivel de Maxi Salas en Racing y recuerda su paso por Chile

Gustavo Costas asume que por fin ve a Maxi Salas a la altura del nivel que ofreció en Chile, donde jugó en Palestino y en O’Higgins. En el Capo de Provincia también mostró un rendimiento destacado. Desde ahí saltó al Necaxa de México. “Estoy muy contento con él, es un pibe muy humilde que la lucha”, aseguró el experimentado DT.

“Cuando llegué a Racing, me mandó un mensajito. Ahí salió lo de si quería venir conmigo. Y le dije ‘pero no vas a ganar lo que ganas en Palestino’, jajaja. Lo único. Y me dijo que no importaba, que quería estar conmigo”, detalló Costas. Entre broma y broma, reveló que Salas percibe un salario menor en la Acadé que el que percibía en el Tino.

También desclasificó conversaciones con el presidente del club para convencerlo de cerrar el fichaje. “A Víctor Blanco le había dicho. Este pibe comprará a toda la gente cuando juegue tres partidos seguidos. Porque deja todo. Puede jugar bien o mal y errar goles, pero deja todo. Tiene una humildad extraordinaria”, sentenció Gustavo Costas, quien disipó todas las dudas surgidas después de la Copa de la Liga Profesional.

Maximiliano Salas en acción por Racing ante Sportivo Luqueño. (Marcelo Endelli/Getty Images)

En aquel certamen, Racing ni siquiera logró meterse entre los ocho mejores, algo que desató críticas en contra del adiestrador y de los jugadores. Pero con un póquer de victorias, dos por la Copa Sudamericana y dos por la Liga Profesional trasandina, todo cambió para bien en el cuadro de Avellaneda. Y puede celebrar su paso a la siguiente ronda en el primer lugar. El Red Bull Bragantino fue el escolta y se anotó en el playoff. Coquimbo Unido y Sportivo Luqueño dijeron adiós.

Los números de Maxi Salas en Racing Club

Maxi Salas ha jugado 23 partidos en Racing Club: anotó seis goles, regaló dos asistencias y recibió tres tarjetas amarillas en 1.601 minutos de acción, según datos provistos por Transfermarkt.

Así va Racing Club en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina 2024

Racing lidera la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina al cabo de tres fechas disputadas.

