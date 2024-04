Racing Club encontró en Chile a un centrodelantero desconocido que rindió muy bien: Maxi Salas, quien llegó a la Academia desde Palestino y se ganó un puesto importante en la consideración del DT del equipo, Gustavo Costas. De hecho, entre él y Adrián Maravilla Martínez conformaron una dupla temible.

Por eso mismo, en la directiva del cuadro blanquiceleste tienen decidido qué harán con Salas una vez que termine el contrato del préstamo. Fue el presidente de la institución, Víctor Blanco, quien ratificó el plan de acción con el atacante de 26 años.

“Tiene una opción de compra y la vamos a ejercer“, aseguró Blanco, la máxima autoridad del club. Así las cosas, la directiva racinguista depositará un millón 500 mil dólares para pasar a ser propietaria de la carta de Salas. La cesión le costó a la Acadé 200 mil de la divisa americana.

Maxi Salas en la victoria de Racing ante Coquimbo Unido por la Copa Sudamericana. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Esa determinación le viene muy bien al Tino, que ingresará un dinero importante que podría destinar, entre otras cosas, para algún refuerzo. Eso sí, el cuadro argentino activará esa cláusula muy cerca de la fecha de expiración. Con esa adquisición y el resto del plantel, en la plana mayor ven como suficiente para competir.

Racing decide comprar el pase de Maxi Salas a Palestino en un millon 500 mil dólares

Racing Club de Argentina no consiguió su paso a los cuartos de final, pero Maxi Salas fue uno de los jugadores que aprobó el examen de la campaña tras haber llegado casi como un desconocido desde Palestino. A pesar de haber sido un ignoto en el vecino país, paso a paso se ganó un nombre.

Por el momento, Salas suma 17 partidos jugados por Racing. Anotó tres goles, regaló dos asistencias y recibió dos tarjetas amarillas en 1.126 minutos sobre el terreno de juego. En su carrera, el trasandino también registra pasos por All Boys y O’Higgins de Rancagua. Y luego de su paso por el Capo de Provincia, fue transferido al Necaxa de México.

Maxi Salas aguanta la marca de César Pinares en un partido entre la UC y Palestino. (Jorge Loyola/Photosport).

“En relación a lo que viene dando y el precio que pagan en Avellaneda por su pase es un gran negocio. Es un futbolista que entendió perfectamente lo que quiere decir vestir esta camiseta. Quizás no es el mejor jugador en lo técnico, pero lo que no tiene de calidad lo reemplaza con una entrega que por momentos no tiene límites”, reporta el sitio partidario La Comu de Racing.

