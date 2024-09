River Plate le ganó a Boca Juniors un Superclásico argentino caliente y polémico en La Bombonera. El Millo llegará a la revancha contra Colo Colo por Copa Libertadores con el pecho inflado y la maldad. Es que anímicamente es un fuerte empujón para Marcelo Gallardo y sus pupilos, que le dieron un duro golpe mental a sus archirrivales.

Esto queda confirmado con la postal de Sergio Romero tras el pitazo final. El arquero de Boca Juniors casi termina a los golpes con un hincha en las tribunas.

El hecho sucedió cuando el plantel xeneize dejaba la cancha entre insultos y pifias. Ahí fue cuando una bandera lanzada por un hincha se estrelló directamente en la cara Romero. ¡Y Chiquito estalló!

Al arquero de Boca le cambió la cara y se fue de lleno hacia el público, buscando al responsable de la agresión. Milton Giménez, Edinson Cavani y Leandro Brey intentaban detenerlo mientras le gritaban “mírame a mí, mírame a mí, Chiqui”.

Pero Romero identificó al responsable y se fue a confrontarlo: “me la tiraste vos. Decímelo en la cara”. A esas alturas, los hinchas que estaban alrededor debieron a intervenir para que la situación no terminara de la peor forma.

River con la maldad ante Colo Colo: Chiquito Romero termina peleado con los hinchas de Boca

Sobre el hecho, Olé informó que “la derrota pesa y mucho en este momento de Boca. El equipo no mostró respuesta durante todo el partido y los hinchas explotaron pidiendo más al equipo durante los 90 minutos. Tras el pitazo final con un clima caliente, un hincha cuando el equipo se estaba retirando estalló insultando a Chiquito Romero, que lo escuchó y se fue directo a buscarlo a la platea”.

Ya calmado tras irse a camarines, el mismo Chiquito Romero pidió perdón por la derrota y el incidente: “ofrecer disculpas a los hinchas de Boca. Cuando el hincha me insultó, no pude pensar en el momento y se me fue la cabeza. Me puteó con tantas ganas que justo me encontró. Me estaba yendo y se me fue la cabeza y volví a buscarlo. Le ofrezco mis disculpas al hincha que me insultó porque está en su derecho”, dijo.

Como guinda de la torta, la prensa argentina resalta que Chiquito Romero no es de los jugadores que estallan o mjuestran su enojo en público. Y ese es el reflejo de cómo llega River al duelo contra Colo Colo: con el pecho inflado, el ánimo por las nubes y la dulce sensación de haber sacado completamente de sus casillas al archirrival.