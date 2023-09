Carlo Ancelotti ironiza con ausencia de Vini en premios The Best: "Lloró por horas"

Carlo Ancelotti no quedó al margen de la publicación de los nominados al premio The Best que entrega la FIFA al mejor jugador, arquero y entrenador -tanto en el fútbol femenino como masculino- de la última temporada, donde no aparece Vinícius Júnior.

Julián Álvarez, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Kylian Mbappé y Lionel Messi son algunos de los 12 candidatos al galardón, pero el delantero brasileño del Real Madrid no aparece. Y esto hace reaccionar irónicamente a su DT.

Carlo Ancelotti: “Vini lloró por horas en el camarín”

En la previa del choque entre el Real Madrid y la Real Sociedad por la fecha 5 de La Liga de España, Carlo Ancelotti fue consultado en conferencia de prensa por la ausencia de Vini Jr. en el listado, y el técnico italiano respondió irónico.

“Lo he visto el otro día y estaba llorando en el vestuario. Ha estado tres o cuatro horas llorando“, fue la breve pero contundente respuesta del estratega de 64 años oriundo de Reggiolo.

El atacante del cuadro merengue sufrió una lesión que lo ha mantenido largo tiempo al margen, un tema al que también se refirió Ancelotti al ser consultado sobre la fecha en la que volverá.

“El día preciso no lo sé. La realidad es que se está recuperando muy bien. No tenemos que forzar su recuperación. La cicatriz está bien. Está aumentando la carga de trabajo y la próxima semana empezará a hacer una parte del trabajo con el equipo. Creo que va a recuperarse antes de las seis semanas que han dicho”, cerró.

Cabe destacar que la última vez que Vini jugó fue el 25 de agoso, en el triunfo del Madrid por 1-0 al Celta de Vigo a domicilio. Ahí, el brasileño fue reemplazado al minuto 18 por una lesión.

¿Qué lesión tiene Vinícius Junior?

El delantero brasileño de 23 años, oriundo de Río de Janeiro, sufrió una rotura muscular en el bíceps femoral derecho.

¿Hasta cuándo tiene contrato Carlo Ancelotti en el Real Madrid?

El técnico italiano llegó al cuadro Merengue el 1 de julio del 2021, y su contrato acabará el 30 de junio de 2024.