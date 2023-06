La selección de Brasil se alista para ver acción en esta fecha FIFA de junio, donde este sábado 17 jugará un amistoso ante Guinea con una histórica camiseta negra, pero también siguen en búsqueda de un entrenador. Así, Carlo Ancelotti ya conquista a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para tomar el cargo.

Así al menos lo deja en claro Ednaldo Rodrigues, el presidente de la CBF, quien agradeció al actual DT del Real Madrid por defender a Vinícius Júnior tras ser víctima del racismo en España y no esconde que “es uno de los mejores entrenadores del mundo“. Por ende, “es la persona ideal” para el Scratch.

Ancelotti conquista a la CBF

“Todos los que se posicionaron de forma firme contra el racismo tras el episodio sufrido por Vinícius Junior se ganaron el aplauso de todos los brasileños. En el caso de Ancelotti aún más“, lanzó de entrada el timonel del fútbol brasileño.

“La admiración por su trabajo y su conducta existe. Se posicionó y pidió que se hable contra el racismo para que sea mal visto. Le mandé un mensaje agradeciendo sus palabras”, complementó.

Así, no esconde las ganas de Brasil de poder tenerlo en la banca como seleccionador. “Es uno de los mejores entrenadores del mundo, no es una discriminación a los demás. Y lo es no solo por ser un vencedor”, agregó.

“Está bien valorado también por las palabras de todos los futbolistas que dirige. Es la persona ideal. Es un gran gestor de grupos. Los atletas que entrenaron con él dicen que es el mejor entrenador de su carrera y a los nuevos les hace crecer y les gustaría tener a un entrenador como Ancelotti”, añadió Rodrigues.

“Entiendo que es uno de los mejores entrenadores del mundo y encajaría con Brasil que es una de las mejores selecciones del mundo“, concluyó.