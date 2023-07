Inter Miami fue pura alegría en el debut de Lionel Messi. El campeón del mundo se estrenó a lo grande: ingresó para darle el triunfo al cuadro de la MLS sobre Cruz Azul en la primera fecha de la Leagues Cup, dándole una victoria al equipo luego de siete fechas de sequía.

En la otra vereda, en tanto, no quedaron nada de contentos con el 2-1 anotado por la Pulga a los 90’+3. El capitán del cuadro mexicano, Carlos Salcedo, se pronunció por redes sociales y apuntó directamente a los árbitros del partido por haber cobrado la falta que derivó en la anotación.

“Qué vergüenza lo de los árbitros. Dice que fue falta de nuestro 5 y está claro que ni falta… O se usa el VAR en todo o que no se use. Sé que somos seres humanos, pero ahora ya tienen una herramienta para que no sucedan esas cosas”, escribió en una historia de Instagram.

“¡Aparte se pasó más del tiempo agregado!”, alegó. En el tercer minuto de descuento, después de que Messi cayera justo afuera del área, el juez del compromiso le dio un tiro libre al Inter Miami. El 10 tomó el balón y anotó su primer gol con su nuevo equipo.

“Me quedó justo en la última y lo intenté como hago siempre. Tuve la suerte de que pasó y fue al arco. Es una alegría enorme conseguir este primer triunfo después de como venimos en la liga. Es importante empezar a ganar, aunque sea otro campeonato”, dijo la Pulga a Apple TV.

“Estoy muy contento de estar aquí, el primer lugar que elegimos junto a mi familia. Estamos muy felices de haberlo elegido y quiero agradecer a la gente, ojalá sigan de esta manera todo el año porque lo sentimos y para nosotros es importante”, cerró.