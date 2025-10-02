Miguel Ángel Russo todavía no retoma la banca de Boca Juniors después del delicado momento de salud que atravesó y que lo llevó a estar hospitalizado por unos días en Argentina. En su ausencia, Claudio Úbeda dirigió el más reciente partido ante Defensa y Justicia.

La situación del entrenador de 69 años genera grandes dudas entre los hinchas del Xeneize, quienes se preguntan si podrá seguir en el cargo para lo que queda de temporada. En Boca, la política ha sido no referirse oficialmente a la salud del entrenador, lo que añade a la incógnita.

Ahora, la prensa argentina reveló cuál es la decisión que ha tomado Boca frente a esta situación. “Por ahora, Boca no le pone plazos a Russo. Queda Úbeda a cargo hasta que pueda volver Russo, que puede ser el viernes, el domingo o la semana que viene“, comentaron en TyC Sports.

En caso de que el DT no estuviera en condiciones o tomara la decisión de no volver a trabajar, “ahí se va a analizar. Pero Boca no va a salir corriendo a buscar a otro técnico. Hay una postura de bancar, respaldar. Y si Russo el día de mañana quiere comunicar algo, lo hará“.

Miguel Ángel Russo recibió el alta médica tras su hospitalización (la segunda en unos meses), pero no dirigió el pasado fin de semana | Photosport

La situación de Miguel Ángel Russo en Boca Juniors

Desde Argentina complementaron que si bien Claudio Úbeda dirigió contra Defensa y Justicia, enfrentamiento que terminó en una derrota por 2-1 de Boca Juniors, el partido “fue pensado y planificado por Russo. Hablaron hasta antes del partido“.

Habrá que ver en qué termina la situación del DT de Carlos Palacios y Williams Alarcón, y si retomará su puesto. Algo sí se sabe: los detalles de su estado son secretos. “Russo está luchando con una enfermedad y ha decidido que no se hable de su salud. Y eso se respeta“, dijeron.