Sheffield United sufrió una derrota humillante y que parece haberlos sentenciado al descenso. Este lunes el equipo de Ben Brereton Díaz cayó goleado por 0 a 6 ante el Arsenal, estancándose aún más en el último lugar de la Premier League.

El elenco del chileno no lo había pasado bien en la primera parte de la temporada y esperaba levantar el rumbo en la segunda. No obstante, las cosas no han resultado y a 11 puntos de la salvación, para muchos ya no hay vuelta atrás.

Es por ello que en los Sables ya comienzan a pensar en la próxima campaña, para la que preparan una poda masiva. Entre los jugadores que no están en los planes aparece el chileno, por loque tiene sus días contados en el club.

Ben Brereton Díaz no está en los planes del Sheffield United para la próxima temporada

El Sheffield United cayó goleado por 0 a 6 ante Arsenal y el descenso está cada vez más cerca. Pese a contar con Ben Brereton Díaz en la banca, el técnico decidió no enviar a la cancha al chileno y así evitarle ser parte de un papelón para el club.

Las cosas golpearon fuerte en la interna, al punto que este martes se reveló que se viene una poda masiva. Telegraph detalló que en los Sables ya se resignaron a perder la categoría y prepararán a su plantel pensando en la Championship 2024/25.

“El Sheffield United se someterá a una limpieza de verano con 10 jugadores del primer equipo sin contrato tras su desastroso regreso a la Premier League y varios de ellos sin opciones de quedarse”, explicaron.

Entre los nombres en la lista aparecen los jugadores a préstamo Mason Holgate, James McAtee, Yasser Larouci y Ben Brereton Diaz. El chileno termina su vínculo al final de temporada y, a pesar de las cosas que mostró desde su llegada, el club no se esforzará en buscar su continuidad.

Con esto, el artillero de la Roja tendrá que regresar al Villarreal para definir lo que pasará con su carrera. Al no haber sido considerado en la primera parte del año, tendrá que decidir si lucha por un lugar o si pide una nueva salida para buscar minutos.

La aventura de Ben Brereton Díaz en la Premier League terminará lejos de lo que esperaban los hinchas. Sheffield United no encontró la forma de levantar el rumbo y ahora sólo se enfocará en terminar de la mejor manera el torneo.

¿Cuáles son los números de Ben Brereton Díaz en Sheffield United?

Ben Brereton Díaz, por culpa de su lesión, ha logrado disputar un total de cinco partidos oficiales con el Sheffield United. En ellos ha marcado dos goles, no registra asistencias y alcanza los 258 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega el Sheffield United?

Sheffield United buscará borrar la goleada sufrida ante Arsenal en la próxima fecha de la Premier League. El sábado 9 de marzo a las 12:00 horas chocan con el Bournemouth buscando tres puntos de oro.

