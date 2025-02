El chileno Bastián Yáñez tardó poco tiempo en ganarse una oportunidad de titular en el fútbol de Argentina, aunque su equipo no pudo terminar el partido por la fuerte agresión contra un árbitro. Fue a pocos instantes de comenzar el segundo tiempo.

Yáñez fue parte de la oncena estelar en el empate parcial de Godoy Cruz ante Talleres de Córdoba. Estaba todo dispuesto para el comienzo del complemento cuando el juez central, Yael Falcón, recibió un llamado. Uno de sus asistentes tenía una herida por un proyectil.

Con el correr de los minutos, la frente de Diego Martín comenzó a experimentar una inflamación. Si bien intentó aliviar ese síntoma con hielo, no hubo pie atrás con la determinación. “Se le empezó a hinchar, vamos a esperar”, dijo el juez Falcón a los capitanes, Guido Herrera y Federico Rasmussen de Talleres y el Tomba, respectivamente.

Bastián Yáñez en acción frente a Talleres de Córdoba. (Foto: Godoy Cruz).

El pánico cundió, pues el réferi principal sacó un objeto contundente de la cancha en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie. “Esto no es por una lesión. Es una agresión. No vamos a permitir que ninguno de nosotros salga lastimado de un evento deportivo. Estamos en 2025″, le explicó Falcón al DT de Godoy Cruz, Ernesto Pedernera.

Un proyectil que sacó Falcón. Afortunadamente no fue ese el que impactó a Martín. (Captura Disney+).

“Tenemos que hacer las cosas que corresponden. Yo sé que no es culpa de los jugadores. Es gente incivilizada”, agregó el juez central del suspendido encuentro. Ese confuso final dio para todo. Incluso para que un delantero del cuadro cordobés exigiera una sanción drástica: Cristian Tarragona pidió los puntos, algo que molestó a Rasmussen.

La formación de Godoy Cruz. (Captura).

El chileno Bastián Yáñez fue titular por primera vez en Godoy Cruz y se acercó a ver al árbitro asistente Diego Martín, quien estuvo conmocionado varios minutos tras aquel golpe. Los dos entrenadores sacaron la voz ante el tema. Sobre todo el del Tomba, quien sugirió que el cuarto juez tomara el rol del lineman.

Diego Martín quedó así tras un proyectil que le arrojaron. (Captura Disney+).

“Nos vamos tristes, no se merecía terminar el partido así. Las palabras sobran ahora. Es difícil hablar de lo deportivo cuando sucede esto. No quiero decir nada que pueda afectar a la familia del juez de línea y crear un caos donde no hay. Tendremos que ver cómo se diversifica esto, por dónde van las esquirlas”, aseguró Ernesto Pedernera.

El estratego de Godoy Cruz añadió que “el partido pasó a segundo plano. La decisión del árbitro fue esa y hay que acatarla”. Del otro lado, su colega Alexander Medina también se refirió al reprochable suceso. Con sorpresa, como todos los presentes en el recinto. Así lo afrontó el Cacique.

“Hay que tener cuidado con esto. Hoy le pasó a él, mañana le puede pasar a otro. Estoy sorprendido como todos. No sabíamos qué estaba pasando. Pero bueno, hay que tratar de erradicar totalmente estos hechos del fútbol. Siempre hay un malintencionado”, expuso Medina en una charla con Disney+.

Y cerró. “Esto no va en contra de la hinchada de Godoy Cruz. Siempre en cualquier hinchada puede haber alguno que no tenga un comportamiento acorde al espectáculo. Vinimos a jugar al fútbol y nos vamos con 45 minutos al debe”, sentenció Alexander Medina, quien también le dedicó unas palabras a la conmemoración de los cuatro años del suicidio de Santiago Morro García. Un partido especial que terminará quizás cuándo.

