Godoy Cruz está en Chile, donde cayó goleado ante la U en el primer amistoso de la Copa Betano, aunque también busca cerrar el fichaje de Bastián Yáñez. El cuadro mendocino necesita apuntalar el plantel para afrontar la temporada 2025. Y tienen planeado seguir con un modelo cada vez más habitual en Argentina.

La búsqueda de talentos en el fútbol chileno: tal fue el caso de Gonzalo Tapia, que salió de Universidad Católica para fichar por River Plate. Otro que desembarcó en un gigante de Argentina fue Carlos Palacios, quien desde Colo Colo pasó a ser refuerzo de Boca Juniors. Williams Alarcón también está cerca de los Xeneizes.

Y así varios otros más, como Rodrigo Echeverría, que se convirtió en una figura clave de Huracán. O Bruno Barticciotto en Talleres de Córdoba. Todo eso ha motivado a que más clubes hagan el mismo ejercicio. El Bodeguero no fue la excepción y el DT reconoció el interés en un zurdo que acaba de quedar como agente libre.

Se trata de Bastián Yáñez, quien terminó su contrato con la Unión Española. De hecho, el zurdo de 23 años también interesa en O’Higgins de Rancagua. Pero Godoy Cruz también pondrá lo suyo para llevárselo. “Sudamérica tiene grandes jugadores, incluido a Chile. Dícese tops. Brasil, Argentina y Chile han crecido un montón”, aseguró el DT del Tomba, Ernesto Pedernera.

Bastián Yáñez ante Eugenio Mena en un clásico entre Unión Española y la UC. (Pepe Alvújar/Photosport).

DT de Godoy Cruz confiesa que está en Chile por Bastián Yáñez y otro fichaje

De todas maneras, el entrenador de Godoy Cruz no sólo busca a Bastián Yáñez en Chile. “Creo que el jugador chileno es muy técnico. Desde esa observación veo que lo internacional le queda cada vez más cerca”, apuntó Ernesto Pedernera, quien seguramente llevará su libreta con más de una opción de mercado.

“Tiene grandes equipos siempre vivos, Colo Colo y la U. Es un fútbol competitivo y no puedo desestimarlo. Estamos viendo jugadores de la liga chilena. No sólo a Yáñez, hay alguno más”, reconoció Pedernera. Aunque no dio ninguna luz de quién podría ser el otro.

Ernesto Pedernera reconoció que busca a Bastián Yáñez y otro futbolista de la liga chilena. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Eso sí, dejó claro que el equipo precisa de varias nuevas piezas y también rodaje. “Necesitamos competir en lo internacional, este partido y el otro nos sirve mucho. Somos un equipo joven, necesitamos esa transición internacional y jugar más. La cercanía limítrofe es importante. Sabemos que hay cierta rivalidad entre ligas y la selección. Eso llevó a que Chile se vuelva competitivo, hasta un símil clásico“, manifestó el sucesor de Daniel Oldrá en la dirección técnica del Tomba.

“Creo que nos hemos acercado Chile a Argentina y Argentina cada vez busca más a los chilenos. El jugador chileno es muy bueno, sería espectacular tener un jugador de este torneo en nuestro equipo”, sentenció Pedernera, quien espera sumar al menos un futbolista del balompié nacional a Godoy Cruz.