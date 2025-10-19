Tras una emocionante etapa de semifinales, Marruecos y Argentina clasificaron a la final del torneo mundial. La selección argentina mostró su categoría al vencer 1-0 a Colombia, mientras los marroquíes sorprendieron al eliminar a Francia en penales.

Este domingo la gran final de la cita planetaria será en el Estadio Nacional y enfrentará realidades distintas: Marruecos buscará su primer título mundial Sub 20, mientras que Argentina intentará sumar su séptima corona y confirmar su dominio histórico en la categoría.

¿A qué hora juega Argentina vs. Marruecos y dónde ver EN VIVO?

Argentina vs. Marruecos se enfrentarán este domingo 19 de octubre, desde las 20:00 hrs en el Estadio Nacional, Santiago, Chile; para definir al campeón de la cita planetaria.

El partido será transmitido tanto en TV abierta como por TV por cable, a través de las señales de CHV y DSports. Adicionalmente, el encuentro decisivo entre Argentina y Marruecos pro la cita juvenilva EN VIVO a través de las plataformas de streaming, CHV en su sitio web, DGO y Prime Video.

En los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV (Televisión por cable)

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

DirecTV

DSports: 610 (SD) – 1610 (HD)

