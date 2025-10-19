Es tendencia:
Mundial Sub 20

Argentina vs. Marruecos: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la final del Mundial Sub 20

La gran final de la cita planetaria se define este domingo en el coliseo de Ñuñoa.

Por Franccesca Arnechino

Final del Mundial Sub 20 se define este domingo 19 de octubre.
Final del Mundial Sub 20 se define este domingo 19 de octubre.

Tras una emocionante etapa de semifinales, Marruecos y Argentina clasificaron a la final del torneo mundial. La selección argentina mostró su categoría al vencer 1-0 a Colombia, mientras los marroquíes sorprendieron al eliminar a Francia en penales.

Este domingo la gran final de la cita planetaria será en el Estadio Nacional y enfrentará realidades distintas: Marruecos buscará su primer título mundial Sub 20, mientras que Argentina intentará sumar su séptima corona y confirmar su dominio histórico en la categoría.

¿A qué hora juega Argentina vs. Marruecos y dónde ver EN VIVO?

Argentina vs. Marruecos se enfrentarán este domingo 19 de octubre, desde las 20:00 hrs en el Estadio Nacional, Santiago, Chile; para definir al campeón de la cita planetaria.

El partido será transmitido tanto en TV abierta como por TV por cable, a través de las señales de CHV DSports. Adicionalmente, el encuentro decisivo entre Argentina y Marruecos pro la cita juvenilva EN VIVO a través de las plataformas de streaming, CHV en su sitio web, DGO y Prime Video.

En los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV (Televisión por cable)

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)

DirecTV

  • DSports: 610 (SD) – 1610 (HD)
Tabla de posiciones Mundial Sub 20

