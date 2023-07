La aventura de Ángelo Sagal en el fútbol de Turquía llegó a su final tras terminar su vínculo con el Gaziantepspor, club que apostó por él en el 2021 y que lamentablemente se vio obligado a prestar al Ferencvaros de Hungría producto del terremoto que azotó a la nación turca en marzo de este año.

El atacante chileno de 30 años ahora está con el pase en su poder luego de que el Ferencvaros desistiera de comprarlo, viéndose obligado a escuchar ofertas y buscar opciones durante sus vacaciones en México.

En charla con Radio Futuro, el ex Huachipato declaró que “estoy libre en todo sentido. En Turquía tenía una opción de compra, pero ya pasó la fecha y el horario”.

Sobre las opciones que aparecen en el horizonte, el delantero declaró que “la verdad de lo que se ha hablado mucho de Chile, mi representante me ha hablado algo de ahí pero solo han sido preguntas, cómo: ¿Cómo está mi situación? ¿Cómo está mi contrato?”.

“Lo que se habla siempre, pero no ha llegado nada concreto para yo ponerme a pensar si voy a Chile o no, de ningún equipo, solo fue esa pregunta de Colo Colo (…) Yo estoy dispuesto a escuchar, no me cierro a nada”, concluyó.

Sagal apenas alcanzó a jugar siete partidos con el Ferencvaros, aportando con sólo una asistencia en 347 minutos de juego. ¿Habrá algún interesado en Chile en quedarse con sus servicios?