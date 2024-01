Emiliano Vecchio hace algún tiempo que pensaba en dar un nuevo giro en su carrera y salir de Racing Club, donde rescindirá contrato aparentemente para fichar una vez más en la Unión Española. Todo comenzó con que el volante ofensivo no se presentó al inicio de la pretemporada en la Academia.

Con el correr de las horas, se supo que la intención de Vecchio era cortar el vínculo en el cuadro blanquiceleste. Una decisión que está tomada. Y que en el entorno del jugador de 35 años saben que puede traer consecuencias, sobre todo con los hinchas de uno de los clubes grandes de Avellaneda.

Así al menos lo graficó el representante del ex Gordo, Sergio Lami. En una conversación con TyC Sports, el empresario dio a conocer algunos detalles de la determinación: una gravísima lesión fue muy relevante en el camino que eligió el ex enganche de Colo Colo.

“Esto fue parte de un proceso. La lesión fue difícil y con una edad importante. Ya no era más un pibe de 20. Destaco toda la contención y el apoyo que hubo en todos los interlocutores de Racing Club. La recuperación demandó mucho tiempo, mucho desgaste, mucho más del habitual”, expresó Lami, más conocido como Pichi en el ambiente.

Agregó que “eso genera rispidez. Él pudo volver a jugar, lo hizo de buena manera. Esperábamos que mediante una pretemporada podía estar en plenitud. Las razones son de índole personal y ya las explicará Emiliano. Pero no hubo ningún tipo de conflicto ni problema. Se planteó por iniciativa de él. Racing lo comprendió”.

Representante de Vecchio revela detalles de la salida de Racing y omite a la Unión Española

El representante de Emiliano Vecchio se mostró muy agradecido con Racing, aunque evitó hablar de la opción que tiene el ex Rosario Central de volver a la Unión Española. Los hispanos fueron los primeros hinchas que disfrutaron del talento del formado en los Canallas.

“Está con expectativas de seguir jugando. No hemos evaluado absolutamente nada por respeto al no tener nada resuelto con Racing. Le tenemos el mayor de los respetos. No hemos escuchado a nadie. Simplemente nos hemos abocado a terminar esta situación algo desprolija de la mejor manera posible“, afirmó Sergio Lami.

Y dejó claro que todavía no está claro cuál será su próximo destino. “Es una decisión tomada: va a continuar jugando. No sabemos si en el extranjero o en el país, pero seguirá jugando. Obviamente la decisión tuvo consecuencias e impacto, pero Emiliano es una persona que acepta las consecuencias de sus actos”, sentenció Lami.

De todas maneras, el camino parece totalmente allanado para que Emiliano Vecchio regrese a la Unión Española, donde dejó un gran recuerdo y atrajo el interés colocolino. El acuerdo ya está y la negociación con la Furia Roja quedó “a una firma”, según el diario La Tercera. Todo eso podría quedar resuelto esta misma semana.

¿Cuántos partidos jugó Vecchio en Racing Club?

Emiliano Vecchio registra 20 partidos disputados en Racing Club: suma cinco goles y siete asistencias. Totalizó 1.020 minutos en cancha.

