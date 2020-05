Zlatan Ibrahimovic se ve reflejado en Michael Jordan: "Ahora ves como es jugar con un ganador. Te guste o no. Si no, entonces no juegues el juego"

Netflix le dio el palo al gato al estrenar The Last Dance, el documental sobre la última temporada de Michael Jordan en los Bulls, porque no existe ninguna persona en el mundo amante de los deportes que no la haya visto.

Es como si el planeta viviera en 1998 y todos quedamos atónitos con la capacidad de Air Jordan y su legendario cuado de Chicago.

Uno que alucina con la mentalidad ganadora del norteamericano, es Zlatan Ibrahimovic, el que se fe reflejado en Jordan y escribió en su cuenta de Instagram: “Es bueno ver The Last Dance. Ahora ves cómo es jugar con un ganador. Te guste o no. Si no, entonces no juegues el juego”.

Con el correr de los capítulos ha quedado expuesta la fuerte personalidad de Jordan y su incapacidad para perder aunque sea apostando a tirar una moneda.