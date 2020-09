Emmy 2020: "The Last Dance" sorprende y se queda con el premio a mejor serie documental

La serie "The Last Dance" sorprendió en la previa de la entrega de los Premios Emmy 2020, al ser la ganadora en la categoría "Mejor serie documental o de no ficción".

La producción a cargo de ESPN y Netflix, que mostró la última temporada de Michael Jordan en los Chicago Bulls, venció a "American Masters", "Hillary", "McMillion$" y "Tiger King: Murder, Mayhem and Madness".

La serie, que generó diversos comentarios por los usuarios en redes sociales cuando se estrenó, detalló los seis anillos que ganaron los Bulls en la década de los 90's, y en específico, de temporada de 1997-1998, que fue la última de Jordan.