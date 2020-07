Scottie Pippen niega enojo con Michael Jordan: “¿Por qué me ofendería algo que sucedió hace 30 años?”

No hay dudas de que el documental The Last Dance -que mostraba el último título de los Bulls con Michael Jordan- no sólo sacó aplausos, también generó polémicas y ronchas.

Una de ellas se refiere a la eterna dupla de Air: Scottie Pippen. Se dijo que el ex alero estaba molesto con su compañero y que había quedado mal parado con la historia contada en el documental.

En conversación con la Agencia AP, Pippen asegura que “¿Por qué me ofendería algo que sucedió hace 30 años? No me molestó en absoluto”.

El afamado Phil Jackson junto a Michael Jordan y Scottie Pippen (Getty Images)

Al revés del lo que afirmaban los rumores y algunos periodistas norteamericanos, el afamado ex basquetbolista cree que The Last Dance “fue una oportunidad para nuestra generación más joven que no había visto ni sabido nada sobre el baloncesto en los años 90″.

Scottie Pippen además ratificó una vez más, que mantiene una relación con amistad con Michael Jordan y que siguen hablando.