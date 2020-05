¡Todo se derrumbó! Cuentan que Scottie Pippen está "furioso" con Michael Jordan tras el final de The Last Dance

The Last Dance, una de las mejores series deportivas, llegó a su fin, donde se contaba la historia de Michael Jordan y el poderoso Chicago Bulls de los '90 en la NBA.

Tras el final del documental saltaron las polémicas, porque el ex jugador del cuadro rojo, Horace Grant, se fue en picada contra Su Majestad, tildándolo incluso de mentiroso.

Pero eso no es todo, porque el periodista de ESPN David Kaplan dio a conocer que Scottie Pippen está "muy enfadado" con Jordan, incluso ocupó la palabra "furioso" para describir el sentir del 33 tras el final de El Último Baile.

El comentarista de la cadena internacional indicó que Pip está enojado por la manera en que The Last Dance contó su historia dentro del equipo de los Bulls, es decir, no le gusta como lo describieron dentro del grupo.

Polémica entre cracks - Getty

Pippen era clave en el equipo, pero su bajo perfil quedó demostrado en el documental, situación que no es de su agrado, por ende se molestó con Jordan, líder de la popular serie.

Terminó The Last Dance, pero siguen surgiendo polémicas tras la popular entrega.