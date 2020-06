Andrés Nocioni triste con Scottie Pippen: "Mi ídolo se cayó rotundamente. El tipo no me dio ni pelota"

El astro argentino Andrés Nocioni contó que el día que conoció a su ídolo, Scottie Pippen, lo pasó muy mal porque el gran socio de Michael Jordan no lo tomó en cuenta, algo que lo decepcionó hasta el día de hoy.

En conversación con Germán Beder y el basquetbolista del Real Madrid Nicolás Laprovittola en el podcast Hola! Qué tal? Cómo estás?, el trasandino entregó detalles de la vez que conoció al legendario 33 de los Toros de Chicago.

“Cuando lo conocí, mi ídolo se cayó rotundamente. Lo conocí en una fiesta en los Bulls. Fue como que me dieron un cachetazo y me pusieron en mi lugar. El tipo no me dio ni pelota. No me tiró ni un consejo. Le abrí mi corazón, realmente le dije que era mi ídolo. Para mi era un honor estar sentado al lado de él. Y el tipo ni siquiera me dio la hora”, contó un triste Nocioni.

Andrés Nocioni defendiendo la camiseta de Chicago Bulls (Getty Images)

¿Se quedó ahí? ¡no! porque el argentino quería desahogarse de verdad como un calcetinero resentido.

“Llevaba unas cervezas de más, y cuando lo vi dije ´bueno, acá viene lo mio. Vamos a ponernos a hablar y abrir su corazón´. Me trató con un desprecio total”, cerró.