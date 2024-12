Hay deportistas que ha marcado época en sus respectivos deportes y pocos, muy pocos son los que cuestionan su título de “Mejor de la historia”, aquí podríamos hablar, por ejemplo, de Tom Brady en la NFL, Michael Jordan en la NBA y hasta Muhammad Ali en el boxeo, no obstante, siempre hay alguien con una opinión diferente.

Lo curioso es cuando esa opinión viene de un excompañero de equipo y amigo, como es el caso de Scottie Pippen, exjugador de Chicago Bulls y que no solo cuestionó el lugar de Jordan en la historia, también lo trato de “jugador horrible”.

¿Quién es el mejor jugador de la NBA? Esto dijo Scottie Pippen

El exalero de los Bulls no está en buenos términos con Michael Jordan y eso se nota a la hora de elegir al mejor de la NBA y una muestra de esto fue cuando el 2023 dijo en una entrevista para el podcast Gimme The Hot Sauce que LeBron James sería el mejor jugador , indicando que “LeBron (James) será el mejor jugador estadísticamente que jugó al basquetbol. Ninguno se compara con él, ninguno…” no obstante, ‘Pip’ se mostró contrario a los rankings personales, señalando que “No entro en esos debates (El mejor jugador de la historia). No creo que haya un mejor jugador porque este es un deporte de equipo y ninguno puede solo”.

No obstante, la parte más dura vino después y fue justamente contra su excompañero, señalando que “Vi a Michael Jordan jugar antes de que llegara a los Bulls, ustedes lo vieron jugar… Era un jugador horrible, era horrible jugar con él… Era malo en el uno contra uno, lanzaba tiros horribles. Cuando nos convertimos en un equipo, comenzamos a ganar y todos se olvidaron de quién era él”.

The Last Dance terminó por sentenciar la relación:

Si bien la relación entre Pippen y Jordan no era la mejor desde hace un tiempo, el lanzamiento de la serie documental The Last Dance, estrenada en 2020, rompió irreparablemente la relación entre ambos.

Pippen estalló contra Jordan y señaló “Michael estaba decidido a demostrarle a la generación actual de fanáticos que él fue el más grande de todos durante su tiempo, y aún más grande que LeBron James (…) Michael presentó su historia, no la historia del The Last Dance”.

Scottie Pippen y Michael Jordan conquistaron seis títulos con los Chicagos Bulls. (Foto: IMAGO)

Finalmente, cerró con un “No podía creer lo que veía. Una y otra vez, el foco de atención brillaba en el número 23. Incluso en el segundo episodio, que se centró durante un tiempo en mi difícil educación y mi camino poco probable hacia la NBA, la narrativa volvió a Michael Jordan y su determinación de ganar”.