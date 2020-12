Zlatan Ibrahimovic aún no piensa en su retiro: "Seguiré jugando hasta que no pueda más"

Zlatan Ibrahimovic atraviesa uno de los mejores momentos futbolísticos de su larga carrera. El delantero sueco es la estrella del renovado AC Milán que sueña con volver a los años gloriosos que vivió en décadas pasadas, siendo protagonista en Italia y Europa.

A sus 39 años, Zlatan es el goleador del equipo y de la presente Serie A, lo que demuestra que la edad es solo un número en el rendimiento del sueco. Ibra sufrió una lesión muscular hace unas semanas, pero está pronto a regresar a las canchas.

Sin embargo, pese a la lesión, el estado físico del futbolista no parece un problema para él. En conversación con BBC Sport, Zlatan aseguró que no piensa aún en el retiro: "Seguiré hasta que ya no pueda hacer lo que he hecho. Solo necesito mantenerme bien físicamente y el resto está resuelto".

Para Ibra, el devolver al AC Milán al primer nivel europeo es su misión actualmente: "Estamos de una manera increíble, pero todavía no hemos ganado nada y hay que ser conscientes de eso".

"La primera vez que vine a Milán, el club luchaba por el título. Ahora llegué en una situación de devolver al club y al equipo a lo más alto, que es donde debe estar. Es un desafío diferente y me gusta, porque cuando dicen eso es muy difícil, es casi imposible, aquí es donde entro en escena y me siento vivo", cerró.