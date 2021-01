Zinedine Zidane se molesta por las salidas en Real Madrid: "Lo fácil es decir que la culpa la tiene el entrenador"

Ganarse un lugar en el Real Madrid no es tarea fácil y en la era de Zinedine Zidane son varios los que han buscado la oportunidad en otras latitudes ante la falta de oportunidades. El ejemplo más reciente es el de Luka Jovic, quien en su primer partido en su regreso al Eintracht Frankfurt marcó dos goles, misma cantidad que en temporada y media como merengue.

Los señalamientos al técnico francés no se hicieron esperar y en su conferencia de prensa previa al debut en Copa del Rey frente al Alcoyano, el tema relució y molestó a Zizou. "La culpa siempre la tengo yo, como siempre. Lo fácil es decir que la culpa la tiene el entrenador", expresó el estratega.

Zidane afirma que siempre va a ser un poco más complicado en el equipo blanco. "El Madrid es difícil, lo he vivido como jugador. Hay momentos que los jugadores cuando se quedan aquí saben lo que tienen, es el Real Madrid, es difícil. Y luego hay momentos que el jugador tiene que salir a demostrar".

2 goles de Jovic en 32 partidos con el Madrid: el quinto de un 5-0 al Lega y el cuarto de un 1-4 a Osasuna.



Lo ceden al Eintracht y están 1-1 contra el Schalke. Entra en el 62’ y marca el 2-1 y el 3-1.



HA HECHO EN 28 MINUTOS LOS MISMOS GOLES QUE EN AÑO Y MEDIO CON EL MADRID �� pic.twitter.com/EEiQIw5237 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 17, 2021

"Creo que ha sido una buena opción comprar a Luka y me alegro por él, para que un día haga lo mismo en el Madrid. Pero jugar fuera y dentro es distinto. Luka tiene futuro y puede demostrarlo en el Madrid y es para todos igual. Aquí siempre hay una competencia muy fuerte, pero la culpa de eso no la tiene el entrenador", añadió.

Zidane también se refirió a la posible llegada de David Alaba pero esquivó cualquier confirmación. "Entiendo la pregunta, porque me vas a preguntar por un jugador que no es mio, lo que me interesa es el partido de mañana. Entiendo que se pueda hablar, pero lo siento. Como técnico me interesa el partido de mañana".