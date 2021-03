Luka Jovic se siente a gusto fuera del Real Madrid: "Aquí me encajan muchas cosas"

Tras temporada y media en Real Madrid, Luka Jovic no pudo encontrar su espacio entre los regulares en el equipo siendo frecuentemente suplente con poca acción por lo que en el más reciente mercado de fichajes decidió regresar al Eintracht Frankfurt, en un préstamo por lo que queda de campaña.

Si bien su vuelta a la Bundesliga no ha significado ser titular, no esconde que se siente mucho mejor que con los merengues. "Volver ha sido un acierto porque aquí me encajan muchas cosas. Pero lo primero es el éxito del equipo, y si el equipo va bien, eso es positivo para mí. Cada victoria del equipo es un paso adelante para mí", indicó en entrevista con Bild.

El delantero serbio debe regresar para la próxima campaña con Real Madrid, aunque no descarta su salida definitiva. "Pensaré en eso cuando termine la temporada. Ahora mismo, sólo pienso en el Eintracht y trabajo para jugar los próximos partidos lo mejor posible. Simplemente, todo es posible, porque nunca se sabe lo que va a pasar en el fútbol profesional".

Jovic espera ir ganando un lugar de mayor peso del equipo alemán. "El equipo tiene éxito con el actual sistema de juego, así que es comprensible que haya pocos cambios. Pero creo que puedo encontrar mi papel en el equipo. Todavía quedan muchos partidos hasta el final de la temporada. Ahora mismo, tengo razones para estar contento", apuntó.

"No he jugado mucho en los dos últimos años, así que primero hay que trabajar para estar totalmente en forma. Siempre entreno a tope, al límite de lo posible en ese momento. Es verdad que todavía no estoy al nivel que acostumbro y no tengo fuerzas para 90 minutos. Pero estoy intentando cambiar la situación lo antes posible", añadió.